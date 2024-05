2º Festival Meskla enaltece a cultura urbana neste sábado

Após reunir 16 mil pessoas em sua primeira edição, no ano passado, o Festival Meskla prepara um retorno inesquecível para este sábado (11/5), na Arena BRB Mané Garrincha, a partir das 14h. Além de contar com grandes nomes nacionais da cena do rap, trap e funk, como Matuê, Kayblack, Wiu, Mc Daniel, Baco Exu do Blues e Karol Conká, o evento também exalta a potência da música preta feminina do Distrito Federal, trazendo performances de Talíz, Realleza, Margaridas e Vix Russel.

A programação inclu, ainda, uma série de atividades relacionadas à cultura de rua, como a Batalha da Escada e uma galeria de moda e design urbano, que conectará artistas e marcas que celebram e enriquecem essa identidade.

MC Daniel. Crédito: Divulgação

Para deixar o evento ainda mais especial, a Avon marcará presença nesta edição com um espaço que oferecerão serviços de maquiagem e cabelo, além de um photo opportunity para registrar o resultado final dos looks.

Do quadradinho

Brasiliense criada em Samambaia, a cantora Talíz se destaca no panorama musical do Distrito Federal não somente pela voz marcante e que encanta, mas pelo compromisso em elevar a alma urbana da cidade com a sua arte –– uma missão que promete reafirmar no Meskla. Outro nome é a Realleza, crescida no Sol Nascente, a maior favela horizontal da América Latina. A presença magnética e a dançante mescla de ritmos da “rainha” transformarão o palco do evento em seu trono.

Talíz. Crédito: Divulgação Margarida. Crédito: Divulgação

Também fortalecem o line, Vix Russel e as Margaridas. Goiana radicada em Brasília, Vix vem conquistando a cena com suas músicas que carregam influências do rap, soul, R&B e MPB, além do seu estilo autêntico e cheio de personalidade. Formada pelas irmãs taguatinguense Sabrina e Maria Paula, a dupla Margaridas carrega o legado artístico dos pais, expressando-se por canções que cruzam o R&B, hip-hop, funk, entre outros estilos.

Festival Meskla

Sábado (11/5), das 14h às 4h, na Arena BRB Mané Garrincha. Clique aqui para comprar os ingressos.