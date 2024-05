Craque Neto detona Pablo Marçal: “Vagabundo”

Habla mesmoooo! Amores, aparentemente, o apresentador esportivo e ex-jogador de futebol Craque Neto está bem revoltado com o coach bolsonarista Pablo Marçal, por ele ter disseminado mentiras sobre a entrega de doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Recentemente, Marçal afirmou que alguns veículos que estão transportando as doações para o Rio Grande do Sul estavam sendo multados, que fez com que o apresentador do Os Donos da Bola o detonasse.

“Isso é mentira. É fake news. Babaca de um influenciador que faz com que as pessoas tenham medo de fazer qualquer tipo de doação temendo uma represália com multas”, iniciou o apresentador, que concluiu: “O que eles querem é acabar com as pessoas, acabar com o ser humano, é isso o que esse pessoal quer. Essa cambada de vagabundo”.