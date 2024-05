“Tudo por audiência?”, Gracyanne critica atitude de Huck e declara que não vai perdoá-lo  

Genteeee, olha só que babado maravilhoso que eu trouxe para vocês. Nesta última quarta-feira (08), a influenciadora Gracyanne Barbosa hablou horrores em um podcast e não poupou críticas ao apresentador Luciano Huck. Qual foi o motivo disso? É que o apresentador do Domingão com Huck sugeriu procurar um novo amor ao cantor Belo em meio ao divórcio conturbado do casal.

Num determinado momento do programa do último domingo (05), Huck chegou a reservar alguns minutos para pedir perdão à musa fitness, que já havia demonstrado sua insatisfação com a situação – mas pelo que parece, a musa fitness não ter aceitado o pedido de desculpas.

“Belo esteve no Luciano, ele falou sobre amor, falou que onde há amor, há esperança, e Luciano imediatamente fez uma brincadeira […]. Eu sei que é uma brincadeira, se eu não estivesse em um momento frágil, eu nem teria ficado chateada, eu entendo que está na televisão, mas poxa vida, ele sabe que a gente é um casal de verdade“, disparou ela em entrevista ao Podcats.

Na visão da influencer, o comunicador teria feito isso visando a audiência. “Ele podia até ter feito a brincadeira, mas eu senti falta daquele ‘que dê tudo certo pra vocês’, ‘espero que vocês fiquem bem’, mesmo que a gente não fique junto, mas uma torcida… Vale tudo pela audiência? Vale esquecer o ser humano?“, completou.