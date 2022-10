14º Sambaby leva samba para toda a família no CCBB

Voltado para crianças de até 6 anos, evento gratuito promete música boa, oficinas e brincadeiras

Uma programação especial no mês das crianças para aproveitar muita música boa ao lado dos seus pequenos. Está de volta o Sambaby no Quintal CCBB. O evento gratuito ocorre neste sábado (8/10), às 15h, no Centro Cultural Banco do Brasil.

Criado para receber bebês e crianças da primeira infância (até 6 anos), o Sambaby apresenta música brasileira de alta qualidade com volume adequado para pais e filhos se divertirem juntos, em um ambiente familiar confortável, divertido e seguro.

A matinê contará com três horas de atrações, incluindo show ao vivo e interativo da banda Matrakaberta, brincadeiras musicais, contação de histórias sobre ritmos musicais brasileiros, circuito de psicomotricidade para bebês e oficina de bolhas de sabão.

Além disso, o evento vai distribuir brindes para os visitantes, como pandeirinhos, balões, ecobags e muito mais. As brincadeiras serão por ordem de chegada: pequenos sambistas podem brincar por um turno e voltar para a fila quantas vezes quiserem.

Serviço

14º SamBaby | Matinê de Samba

Data: 08/10 (sábado)

Horário: 15h às 18h

Local: CCBB – SCES, Trecho 2 – Brasília-DF

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no link