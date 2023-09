10ª edição do “Aniversário do Nascimento” acontece neste sábado (16)

Thiago Nascimento vai comemorar seu aniversário com a gravação de um audiovisual na Orla da Ascade

O cantor Thiago Nascimento realiza, neste sábado (16), a décima edição do “Aniversário do Nascimento”. O evento, que marca a nova primavera do artista, será marcado pela gravação de um projeto audiovisual.

A festa contará com shows completos de Clima de Montanha e, claro, Thiago Nascimento, em um palco 360 graus. Haverá ainda participações especiais de Adriana Samartini, Bloco Eduardo e Mônica, Primeiro Beijo e Bloco Santo Pecado.

10 anos de história

Em 2014, Thiago Nascimento resolveu comemorar seu aniversário em uma festa aberta ao seu público, familiares e amigos. No dia, se surpreendeu com 1200 pessoas presentes. Desde então, o cantor não parou de comemorar, realizando nove edições. Na décima, espera um público ainda maior.

“Me preparo o ano inteiro para esse momento. É tipo o carnaval para os baianos. Vou sonhando com cada detalhe para, em setembro, a gente se jogar nessa festa que já entrou pro calendário de eventos de Brasília. Confesso que a ansiedade bate forte pra chegar logo a hora de subir no palco e fazer esse ‘carnaval’ com nosso público, amigos e familiares”, conta Thiago.

SERVIÇO:

Aniversário do Nascimento

Sábado, 16 de setembro de 2023

A partir das 17h

Orla da Ascade – Setor de Clubes Sul, trecho 2, conjunto 10, lote 8, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 35 (quarto lote) no Sympla

Mais informações: @thiagonascimento_