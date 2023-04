Espetáculo NÓS – ATO III tem exibição em maio no teatro Paulo Autran. Saiba Mais.

Sobre o Grupo

O Teatro Coletivo é um grupo de artistas de Brasília que se uniram durante a pandemia para discutir arte, pesquisar linguagens, referências estéticas e filosóficas. Como o período exigia reclusão, eles passaram a promover encontros virtuais, que se tornaram uma fuga da realidade imposta pela pandemia de Covid-19. O grupo é um espaço de trânsito para artistas contribuírem, afetar-se e afetarem outros criadores. Uma das características do grupo é direção colaborativa e coletiva do elenco, e a dramaturgia própria e inédita desenvolvida para cada espetáculo. Com sua característica de transitoriedade, seu número de integrantes molda-se de tempos em tempos, e de acordo com cada trabalho.

O espetáculo

O espetáculo, apresenta-se personagens que dividem histórias e conflitos que atravessam o tempo, o espaço e até mesmo a sua realidade. A história é inspirada no Teatro do Absurdo, estilo que une o cômico, o trágico e o desolamento. A peça é composta de dois monólogos: “Os Peçonhentos” e “Se a Porta Não Abrir”. No primeiro, um idoso narra suas relações frustradas no trabalho; o segundo mostra uma personagem que ao retornar do trabalho não é reconhecida por mais ninguém. O que une as vivências do textos é a inserção do ser humano enquanto ponto reflexivo de suas condutas, ações e percepções. É neste contexto que o roteiro de incertezas se desenvolve. Aquilo que pode se tornar um fim, apresenta-se como um novo começo. Apesar de ser o encerramento de uma Trilogia, as montagens NÓS – ATO I, e NÓS – ATO II, ainda não foram criadas. Por que iniciar, então pelo fim? A proposta desta trilogia é trazer o percurso da vida ao contrário, da reflexão à ação, da morte à vida.

Sinopse

Contar histórias…!!!

Valendo-se dessa arte milenar, o espetáculo NÓS – ATO III, utilizando dramaturgia própria, deseja expor o homem diante de si mesmo e de suas contradições, à pluralidade de seus “eus”, seu comportamento inadequado no ambiente de trabalho e as consequências que poderão advir: frustrações, desilusões, fragilidade, estranhamento, despersonalização. Aquilo que pode se tornar um fim, apresenta-se como um novo começo.

Ficha Técnica:

Direção: Leandro Menezes

Elenco: Michelly Amorim, Romero Nepomuceno.

Iluminação: Matheus Ribeiro

Operador de Som: Michelly Scanzi

Dramaturgia: Romero Nepomuceno

Local:

TEATRO SESC GARAGEM

Endereço: W4 Sul, quadra 713/913 Sul, lote F

Data: 27, 28 e 29 de abril – 20H

30 de abril – 19H

TEATRO SESC PAULO AUTRAN

Endereço: CNB 12 área especial 2/3, Taguatinga Norte

Data: 06 de maio – 20H

07 de maio – 19H

Valor: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia – 1kg de alimento)

Alunos de escola pública ganham cortesia mediante carteirinha de estudante.

Telefone para contatos: 61 – 996314930 (Leandro Menezes)