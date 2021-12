Especial de Natal do ‘Porta dos Fundos’ é alvo de ação na Justiça em SP

O Centro Dom Bosco de Fé e Cultura solicitou a ação registrada no TJ-SP e pede indenização por dano moral

As empresas que comandam a Paramount+ foram processadas por conta da animação “Te prego lá fora”, novo especial de natal do “Porta dos Fundos” lançado nesta quarta-feira (15) na plataforma.

O Centro Dom Bosco de Fé e Cultura solicitou a ação registrada no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) e pede indenização por dano moral. Em contato com a reportagem, o tribunal não divulgou o valor solicitado pela instituição e outros detalhes do processo.

“Processamos a Paramount, empresa associada ao novo especial de Natal do ‘Porta dos Fundos’. Que viva Cristo rei”, comunicou o Centro Dom Bosco em publicação nas redes sociais. A animação é assinada pelo apresentador e humorista Fábio Porchat. O especial ficcional mostra a adolescência de Jesus Cristo e sua mudança de comportamento por frequentar a escola.

Em novembro de 2020, O STF (Supremo Tribunal Federal) definiu com unanimidade que o “Especial de Natal Porta dos Fundos: A Primeira Tentação de Cristo”, feito por Porta dos Fundos e Netflix, deveria permanecer no ar. A produção foi criticada por grupos religiosos, que solicitaram uma retirada do catálogo da plataforma de streaming.

A decisão contrariou o parecer anterior do TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), que decidiu pela remoção.

Nesta terça (14), Fábio Porchat comentou os episódios e defendeu as piadas sobre religiões. “Podemos e devemos ridicularizar”, afirmou durante entrevista ao “Vênus Podcast”.