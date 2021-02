Equipe de Carla Diaz pede respeito após polêmica de Nego Di no BBB 21

PUBLICIDADE

A equipe da atriz Carla Diaz, 30, se pronunciou nesta sexta-feira (5) sobre o comentário que Nego Di fez insinuando que se masturbaria se deitasse ao lado da atriz. “O acontecimento nessa madrugada foi grave e não passará despercebido”, escreveu em publicações feitas em suas redes sociais.

“Até quando mulheres vão ter que pedir pelo mínimo? Respeito”, completa a legenda do vídeo de Carla Diaz, que veste uma camiseta escrito “Respeita as mina”. Nos comentários, internautas escrevem respostas em apoio ao posicionamento e também exigem respeito.

Durante a madrugada, o comediante conversava com a dupla vencedora da prova do líder, Arthur e Projota, e afirmou que não queria se deitar ao lado de Carla Diaz. “Cê é louco. Com a flauta… [referência ao pênis]. Tira a flauta do case. Eu mexendo no ‘guri'”, falou enquanto fazia gestos insinuando o ato sexual.

Nego Di também fez afirmações sobre Gilberto, e disse que ele não é negro. “Ele pode ter alguém, um vô, uma vó [negros]. O racismo só sofre quem é da nossa cor, o policial não te para porque tua mãe é negra. Ele é um pouquinho sujinho. Se esfregar bem…”, falou ele.

“Se esfregar bem com aquelas buchas ali que a gente toma banho, fizer um acabamento naquele cabelo dele, passar um gel”, continuou. Karol Conká então disse: “Mas e a arcada [dentária]? É para frente.” O comediante respondeu: “Agora, porque o cara parece um Neandertal, o cara tem que ser negro?”. As falas do brother repercutiram nas redes sociais e causam grande reprovação do público.

As informações são da Folhapress