ELO: novo clipe dinâmico e em plano sequência da banda Eu, Trovador

Divulgado nesta quarta (14), o novo trabalho representa a forte conexão entre os três integrantes

O vídeo em plano sequência é um clássico da música mundial, se tornando uma divertida aventura para quem assiste. Com gravação em apenas uma tomada, sem cortes, o clipe do momento é ELO, novo single da banda Eu, Trovador, que ganhou direção de Stéfano Loscalzo. No vídeo, os três integrantes fazem música enquanto o cenário se modifica a cada tomada. Com doce melodia que explode em um refrão enérgico, a nova canção resgata fragmentos sonoros que representam a autenticidade da banda.

“ELO mostra essa ligação quase transcendental que nós temos, que vem de outros lugares. É sobre quem nós somos, é sobre olhar para o outro e se reconhecer. ELO traz esse momento de transição e resgate de essência que estamos vivendo, sempre atentos para poder compreender melhor o mundo ao nosso redor.”, conta o vocalista Guga Fernandes.

A canção, composta por Guga em parceria com a cantora Ísis Dresch, foi produzida pela Atemporal Records, gravadora paulistana que agencia a banda atualmente. Ao longo dos próximos meses, o trio já prepara a produção de novos materiais que serão lançados em seus canais oficiais.

Com composições e arranjos originais, a banda Eu, Trovador é o resultado de uma mistura de diferentes referências que permeiam uma singularidade de conceito e groove. O lançamento mais recente é o E,T de Verão, EP que mostra um lado mais ousado e experimental que se desprende da personalidade romântica, marca registrada do grupo. O trabalho trouxe três inéditas: Mikêra, Um Quase Amor e Vai, além da De Novo, lançada em 2020 pelo grupo.

SOBRE EU, TROVADOR

Na Idade Média, o trovador era considerado aquele que compõe e, por vezes, canta composições poéticas. Carregando sonhos e arte, Eu, Trovador nasceu da vontade dos três amigos de fazerem um som com uma pegada diferente do que é visto hoje em dia no pop nacional. Com composições e arranjos originais, a banda traz consigo a singularidade nostálgica dos hits pop dos anos 2000, somada às tecnologias e influências atuais.

Formado pelos músicos Guga Fernandes, Juliano Valle e Diego Jean Vicente, o projeto foi idealizado por Guga, que já teve suas composições gravadas por grandes nomes da música brasileira nos últimos 10 anos como Onze:20, Paulo Ricardo e Ivete Sangalo, incluindo a mais recente Mulheres Não Têm Que Chorar, gravada em parceria com o Emicida. A grande largada da banda foi em 2019, com o primeiro álbum autoral, Eu, Trovador, que trouxe 8 canções com a voz marcante de Guga e arranjos fortes produzidos por Juliano Valle, produtor e tecladista que já assinou grandes produções de artistas nacionais como Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Timbalada, Ana Gabriela, Margareth Menezes, entre outros. Além disso, as músicas ganharam um groove especial da bateria de Diego, que já tem uma carreira consolidada como sideman e músico de estúdio. Ele já gravou e rodou o Brasil acompanhando grandes artistas como Luan Santana, Jorge & Mateus, Marília Mendonça, Henrique & Juliano e Bruno & Marrone.

“Nós três estamos em uníssono. O Eu, Trovador virou a nossa vida, nosso som, aquilo que a gente ama fazer. Tudo o que produzimos é muito verdadeiro, feito com muito amor e muito propósito”, diz o vocalista. O trio já realizou shows pelo sul e sudeste do Brasil, incluindo abertura para dois grandes artistas da atualidade: Luan Santana e Anitta. Seu single mais popular, Camisa, já ultrapassa a marca de 1 milhão de streams nas plataformas digitais.