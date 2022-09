Ellen é eliminada do MasterChef Profissionais, mas ganha convite

A pernambucana Ellen, foi a eliminada na noite desta terça (28) do MasterChef Profissionais após não se sair bem em prova com frutos do mar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) A pernambucana Ellen, 24, foi a eliminada na noite desta terça (28) do MasterChef Profissionais (Band) após não se sair bem em prova com frutos do mar como ingredientes. Apesar da despedida, a cozinheira comemorou uma conquista. O chef Erick Jacquin disse que ela poderia escolher em que restaurante trabalhar após a saída do reality: o dele, o de Helena Rizzo ou o de Henrique Fogaça. “Nunca pensei que chegaria ao terceiro episódio”, disse a participante ao falar sobre a experiência maior dos concorrentes. “Estou saindo muito orgulhosa, acho que orgulhei também todo mundo que me apoiou.” O programa desta terça teve também um leilão de carnes comandado pela apresentadora Ana Paula Padrão. Diego venceu a primeira prova ao preparar carne em um ponto considerado perfeito pelos jurados.

Apesar disso, os três chefs que avaliam os concorrentes disseram que esperavam um nível mais alto dos participantes. No desafio que eliminou Ellen, os cozinheiros que disputaram a prova final da noite precisaram preparar entradas usando frutos do mar. Enzo, Ellen e Thalyta, Ananda e Wilson usaram ingredientes como polvo, lagosta e lula. Thalyta venceu a prova ao preparar receitas com inspiração francesa. "Você fez uma coisa bem moderna. Respeitou os produtos de forma inteligente e os valorizou. Você chegou com essa comida, homenageando um pouquinho do que você aprendeu na França, e me deu um prazer muito grande", elogiou Jacquin.