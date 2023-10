Elenco viaja para Bahia e Globo começará gravações do remake de ‘Renascer’

Nova versão da história terá gravações em Ilhéus, no interior da Bahia, e em outras cidades próximas a ela

Gabriel Vaquer

Aracaju – SE

A Globo vai começar as gravações do remake de “Renascer”, trama de 1993 que estreará no ano que vem no lugar de “Terra e Paixão”. Atores do elenco da primeira fase começaram a viajar para Ilhéus, no interior da Bahia, nesta semana.

Entre eles, estão Humberto Carrão, que fará o papel de José Inocêncio jovem. Na fase seguinte, o papel será de Marcos Palmeira.

Outros intérpretes também já estão no Nordeste, como Juan Paiva, que atuará como João Pedro, um dos filhos do protagonista na fase definitiva. O diretor Gustavo Ferrnandez lidera os trabalhos.

Nos próximos dias, chegam Juliana Paes, que fará Jacuntiga, em papel que foi de Fernanda Montenegro na versão original, e Theresa Fonsceca, que fará a Mariana, papel polêmico na pele de Adriana Esteves.

As primeiras filmagens acontecem a partir da próxima segunda-feira (9) e vão até pouco antes do Natal, contemplando também a segunda fase do folhetim.

Os roteiros ficarão a cargo de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, autor original da produção. Eles já estão bem adiantados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nova versão da história terá gravações em Ilhéus, no interior da Bahia, e em outras cidades próximas a ela. A estreia será em janeiro de 2024, no lugar de “Terra e Paixão” no horário das 21h.