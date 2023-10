Como é a maternidade de luxo onde nasceu Mavie, a filha de Neymar e Bruna Biancardi

A maternidade São Luiz Star foi inaugurada em 2022 e fica no bairro da Vila Olímpia

Folhapress

São Paulo – SP

A filha de Neymar e Bruna Biancardi nasceu na manhã desta sexta-feira (6). Mavie é a primeira filha da influenciadora e a segunda do jogador, que também é pai de Davi Luca, 12. A pequena veio ao mundo em uma maternidade de luxo em São Paulo.

A maternidade São Luiz Star foi inaugurada em 2022 e fica no bairro da Vila Olímpia. A unidade substituiu a de mesmo nome, que já funcionava havia décadas e era tradicional na capital paulista. Desde o momento de entrada no pronto-socorro, a mãe já recebe “tratamento humanizado e individual”, segundo divulgação.

O prédio possui 27 pavimentos e 173 leitos, dos quais 21 atendem gestantes de alto risco, além de 58 de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. As salas de parto contam com área VIP anexa -o “life lounge”- e serviço gastronômico de alto padrão, para atender aos familiares que acompanham o nascimento. Segundo a Veja, uma câmera bate fotos automaticamente do grupo para registrar a reação do primeiro contato com o bebê.

A maternidade tem ainda um andar inteiro dedicado ao parto humanizado, com salas chamadas de “Delivery Room”. Elas contam com efeitos de céu estrelado, banheira, bola suíça e sistema de áudio que permite que a família ouça a playlist de sua escolha.

Uma diária na maternidade pode chegar a custar até R$ 7 mil. A suíte presidencial de 60 m², com sala e antessala, que podem ter decoração personalizada, closet, serviço de concierge, menu exclusivo de chefe francês e acesso à adega, chega a custar R$ 12 mil.