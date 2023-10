Após conselhos de André Gonçalves, Cariucha promete pedir desculpas para Rachel Sheherazade

O peão aconselhou a funkeira a pedir desculpas para a jornalista após chamá-la de vadia ao vivo para todo o Brasil

Darlan Cunha saiu da Fazenda nesta quinta (05), ams o que não deixei de notar foi o comportamento de Cariucha que foi aconselhada por André Gonçalves a pedir desculpa para Rachel, Sheherazade depois de chamá-la de vadia no ao vivo do reality da Record. A cantora desfez o seu personagem montado e desceu da tamancas para se desculpar com Rachel.

“A única coisa que seria um movimento nobre seu para o público, para a rua. É você chamar a Rachel e falar… Sobre ter falado que ela é vadia. Ela tem filha, só isso. O resto, a diferença vai continuar do jeito que for”, disse André.

“Vai te fazer bem e vai fazer bem a ela. Principalmente, vai te fazer crescer como pessoa. Se você acha que não, tudo bem também. Mas eu acho que seria bom. Você chegar e falar ‘pô, foi mal’. Acho que é uma palavra muito forte”, aconselhou.

“Isso eu me arrependi mesmo”, assumiu Cariucha. “Ela tem filhas, igual você tem filhos”, ressaltou o ex-Globo.