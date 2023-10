Faustão está de volta à TV pela 1º vez após transplante de coração

A conversa será exibida no Domingo Espetacular no próximo domingo (8); o apresentador deu uma exclusiva para a jornalista Fabíola Reipert,

O apresentador Fausto Silva irá retornar à televisão pela primeira vez após ter se submetido a um transplante do coração. O apresentador deu uma exclusiva para a jornalista Fabíola Reipert, da Record, e contou sobre a emoção de ter tido uma segunda chance, revelando detalhes sobre os problemas de saúde que o levaram para a fila de espera pelo órgão. Alguns trechos dessa reportagem serão exibidos já nesta sexta (6) durante o Balanço Geral SP, mas a íntegra será exibida Domingo Espetacular do próximo dia 8.



Faustão recebeu a jornalista e equipe na sua casa na capital paulista, em que expressou gratidão à família do doador. Ele recebeu um coração do azulejista e atleta amador Fábio Cordeiro da Silva –que morreu após um AVC (Acidente Vascular Cerebral) em Santos, no litoral de São Paulo.



O comunicador também explicou o seu engajamento na campanha pela doação de órgãos do Brasil, em que chegou a gravar um vídeo para as redes sociais do Ministério da Saúde. Faustão ainda abriu o jogo sobre um possível retorno à televisão após a passagem pela Band. Ele ainda participou do quadro Record 70 anos, que já recebeu diversas celebridades que passaram pela emissora –como Ana Maria Braga e Raul Gil.