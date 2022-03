EA Sports retira equipes russas do jogo ‘FIFA 22’

A EA Sports disse estar alinhada “com a Fifa e a Uefa”, que na segunda-feira decidiu excluir a Rússia da Copa do Mundo Catar 2022

A gigante americana dos games, Electronic Arts, anunciou na quarta-feira (2) que está retirando a seleção russa e todos os clubes russos do jogo de simulação de futebol “FIFA 22” e suas versões online e mobile.

“A EA Sports se solidariza com o povo ucraniano e, como muitas outras vozes no mundo dos esportes, pede paz e o fim da invasão da Ucrânia (pela Rússia)”, escreveu a desenvolvedora no Twitter na quarta-feira. A mensagem recebeu imediatamente milhares de ‘curtidas’ de internautas.

A EA Sports disse estar alinhada “com a Fifa e a Uefa”, que na segunda-feira decidiu excluir a Rússia da Copa do Mundo Catar 2022, todas as suas equipes e seus clubes em competições internacionais “até novo aviso”.

A editora lançou um processo de atualização para todos os seus produtos “EA Sports FIFA”, especialmente para “FIFA 2022”, “FIFA Mobile” e “FIFA Online”.

O ministro ucraniano da Transformação Numérica, Mikhailo Fedorov, dirigiu-se a várias empresas de tecnologia ocidentais, incluindo editoras de videogames, nos últimos dias para incentivá-las a tomar medidas para bloquear contas russas e bielorrussas de seus serviços.

“Em 2022, a tecnologia moderna talvez seja a melhor resposta para tanques e mísseis”, escreveu ele, em uma carta aberta aos editores de jogos e plataformas de eSports.

© Agence France-Presse