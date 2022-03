Pai de Vyni, do ‘BBB 22’, diz que restaurante da família dobrou faturamento

Em entrevista ao Extra, ele contou que o estabelecimento vem alcançando sucesso. “Olha, eu nem acreditei. Vem gente até de outros estados

Cícero Sousa, pai de Vinicius, do “BBB 22” (TV Globo), já vem colhendo os frutos da participação do filho no reality show. Segundo o patriarca, o restaurante da família dobrou o faturamento desde a estreia do cearense no programa.



Em entrevista ao Extra, ele contou que o estabelecimento vem alcançando sucesso. “Olha, eu nem acreditei. Vem gente até de outros estados, como Paraná e São Paulo, para conhecer o restaurante e pede até para tirar foto do quarto do Vinicius, onde ele grava os vídeos dele”.



Cicinho, como é conhecido, ainda contou que precisou contratar uma ajudante para atender à alta demanda de pedidos, em especial pelo especial da casa, o pirão, que custa R$ 30 e o patriarca garante que serve duas pessoas.



Quanto à participação do filho no reality show, Cicinho se diz orgulhoso. “Ele está sendo quem ele é mesmo. Um garoto inteligente, muito do bem e está mostrando isso na casa”.