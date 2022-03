O publicitário percebeu o erro que cometeu ao votar em Jessilane ao invés de Douglas e culminou na saída de Larissa

O publicitário percebeu o erro que cometeu ao votar em Jessilane ao invés de Douglas e culminou na saída de Larissa

A eliminação de Larissa mexeu com os ânimos da casa do ‘BBB22’ na madrugada desta quarta-feira, (1º). Principalmente de Eliezer, porque o discurso do Tadeu Schmidt foi bem direto e a consciência pesou.



Eliezer chora no quarto, desesperado, e pede luz a Deus (Foto: Reprodução)

Pesou tanto que ele chorou muito no quarto do pirulito pedindo a Deus por uma luz e clamando por ajuda. Depois deitou em posição fetal e chorou mais ainda dizendo: “Ela [Larissa] foi embora. O que eu fiz?”. Já que se ele e Vyni tivessem votado em Douglas, a vidraceira permaneceria no programa, porque não ia ao paredão.

Agora, a pergunta que não quer calar: Será que ele vai mudar de rota? Será que o medo do paredão está tão grande assim? Ou medo de perder Vyni? Cenas dos próximos capítulos…

Ah e uma coincidência fofa: enquanto o publicitário chorava no quarto Lollipop, Natália chorava na academia por causa de Jessilane. Eu shippo, ok?