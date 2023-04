Dragão da Disney Califórnia pega fogo e assusta visitantes

O fogo começou durante o show “Fantasmic” na seção Tom Sawyer Island do resort em Anaheim, informou a KABC-TV

Um dragão personagem do filme “Malévola” pegou fogo durante uma apresentação na noite de sábado (22) no complexo da Disney Califórnia. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Durante um show com água e fogos de artifício, o dragão acabou sendo atingido, o que fez com que rapidamente ele ficasse envolvido pelas chamas. O incidente assustou os visitantes e levou os membros do elenco da atuação a evacuar o espaço.

