‘Dor no peito’, diz pai do filho de Marília Mendonça sobre morte da cantora

O ex-namorado de Marília Mendonça, Murilo Huff, se manifestou pela primeira após a morte da cantora em um acidente de avião nesta sexta-feira (6). O cantor agradeceu pela solidariedade de todos e informou que o filho que teve com a cantora, Léo, de quase dois anos, está bem.



“Eu ainda não tenho palavras que consigam expressar a dor que eu sinto no meu peito agora, mas passo aqui para agradecer a todas as mensagens de apoio e preocupação comigo e com o Léo, e para pedir a oração de vocês por nossa família e pela família das demais vítimas. O Léo está bem, graças a Deus”, disse na manhã deste sábado (6).



Marília, conhecida como a rainha da sofrência e uma das maiores vozes da música brasileira contemporânea, morreu aos 26 anos na tarde desta sexta-feira. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais em nota enviada à imprensa.



A cantora foi uma das cinco vítimas de um acidente de avião que caiu numa serra em Piedade de Caratinga, a 309 quilômetros de Belo Horizonte. A artista tinha um show marcado para a data em Caratinga, a cerca de dez quilômetros do local do acidente.



A queda ocorreu por volta das 15h. A princípio, não se sabia se era a cantora quem estava a bordo da aeronave. Foi a semelhança do bimotor visto num vídeo que ela tinha compartilhado no Instagram duas horas antes que despertou a dúvida. Em tom cômico, a publicação mostrava Mendonça embarcando e se alimentando.