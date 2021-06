Documentário sobre Chorão estreia na TV em formato de série

A produção foi dividida em três episódios de 30 minutos cada, que serão transmitidos no canal nos dias 11, 12 e 13 de julho, às 22h

O documentário sobre a vida de Chorão, ex-vocalista da banda Charlie Brown Jr., vai estrear na televisão. A MTV anunciou que irá exibir Chorão – Marginal Alado em formato de série.

A produção foi dividida em três episódios de 30 minutos cada, que serão transmitidos no canal nos dias 11, 12 e 13 de julho, às 22h. O longa apresenta detalhes da vida pessoal de Alexandre Magno e momentos da trajetória profissional dele.

Além de prestar homenagem à jornada do popular artista, as sessões irão festejar o Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, data escolhida para a exibição do último capítulo.

O material passa pela infância e a adolescência do músico na cidade de Santos, litoral de São Paulo, os problemas familiares, a paixão pelo skate, a descoberta do rock, o amor pela ex-mulher e os altos e baixos com a banda Charlie Brown Jr.

Parte do filme explora a personalidade do roqueiro. Para isso, algumas personalidades foram escaladas para dar depoimentos. Alguns nomes são: Serginho Groisman, João Gordo, Marcelo Nova, Zeca Baleiro, Digão (da banda Raimundos) e outros.

Com direção de Felipe Novaes, o documentário estreou em abril deste ano em plataformas online, como Now, Google Play, Apple TV, Vivo Play, Looke e YouTube, para locação ou compra. Também está no catálogo do Paramount+.

Antes de ser apresentado ao público, Chorão – Marginal Alado venceu o prêmio de melhor documentário nacional no voto popular na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2019.

Estadão Conteúdo