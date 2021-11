Documentário faz homenagem Michael Jackson com olhar brasiliense

A web série intitulada I’ll Be There, dividida em seis episódios, gratuitos reconta os 10 anos de história do projeto que leva a música do Rei do Pop á capital.

O projeto existe a mais de dez anos, e nesta edição trás, marcos do turismo da capital como protagonistas. A Torre de Tv como o surgimento, Michael Jackson no Museu de Arte de Brasília e no Museu da República, o músico na Concha Acústica, os convidados do espetáculo na Casa de Chá, entre outros.

Os primeiros episódios da série documental já estão disponíveis, no canal oficial do projeto no YouTube; confira: