Digital Awards Brasil 2023 divulga premiados

Evento acontece hoje (7), no Auditório do Masp, em São Paulo, com apresentação de Vanessa Bellini e Guto Melo; veja lista de vencedores

Principal premiação voltada ao mercado digital brasileiro, o Digital Awards BR 2023 anuncia os vencedores em 21 categorias. O evento acontece em São Paulo nesta quinta-feira (07), no Auditório do Masp.

Sob comando de Vanessa Bellini, apresentadora da Fashion TV, que assume ainda a direção-geral do evento, e de Guto Melo, criador da premiação, o Digital Awards celebra grandes nomes com o objetivo de valorizar profissionais e empresas que colaboram com o desenvolvimento do mercado digital brasileiro.

O Digital Awards conta com 21 categorias, que contemplam profissionais e empresas de destaque em segmentos como apps, bancos digitais, blogs, business, e-commerce, economia digital, eventos de marketing digital, e-music, e-sports, games, influenciadores, infoprodutores, inovação digital, memes Brasil, podcasts, publicidade, sistema de pagamento, sites/portais, startups e turismo e negócios. A premiação será transmitida ao vivo pelo YouTube.

Veja a lista de vencedores do Digital Awards 2023:

Aceleraí (Rodrigo Faro e Danilo Faro) – Startup

Agência Unika – Business / Publicidade

Alfredo Soares – Empreendedorismo

Amigos do Bem – Inovação Social

Band Play – App

Cesar por Aí – César Trifone – Turismo e Negócios

Chupim – Programa de Rádio + YouTube

Cissa Heeger – Influenciadora Fitness

Domingão com Huck – Entretenimento digital

Estúdios Flow – Destaque Digital

FamaCast (RedeTV!) – Podcast

Favela Gamer – e-sports

Fitdance – Fábio Duarte – canal de dança

Gabriel Khawali – Evento de Marketing Digital – Resenha do Gab

Gato Galactico (Ronaldo de Azevedo e Souza) – Canal Infantil

Gui Souza – Influenciador

Herbíssimo – Adriano – e-commerce

João Pedro Motta – Influenciador

José Comilão – Streaming

Kika Sato – Influenciadora

Lívian Aragão – Influenciadora

Márcio Marçal – Business

Matheus Lessa – Domine Se Restaurante – Infoprodutor

MC Hariel – e-Music

Natalli Rovella – Influenciadora Infantil

Paris 6 – Isaac Azar – Influenciador

Pod Bienne – Podcast Saúde

Roteiro SP – Influenciador

Satiko – Metaverso

SBT Online – Portais Online

Sidney Conexão – Evento de Marketing Digital

Tiago Lopes – Turismo e Negócios

Vitor Kley – e-music

Vovó TikToker (Nair Miolaro) – Influenciadora

Yuri Oliver – Influencer Tiktoker

Sobre o Digital Awards BR

O Digital Awards BR é uma premiação que celebra os maiores nomes da internet e do mercado digital brasileiro. O evento, que tem como objetivo valorizar profissionais e empresas que colaboram com o desenvolvimento desse mercado, já premiou grandes players de mercado como Nubank, McDonald ‘s, L’Oréal, TikTok, entre outras marcas.

A primeira edição do Digital Awards BR aconteceu em 2016, em São Paulo. Desde então, a premiação já se consolidou como um dos principais eventos do setor no Brasil.

Em 2022, o prêmio contou com 1,5 milhão de votos e foi realizado em São Paulo, com apresentação de Tom Cavalcante. Entre os premiados, destacaram-se o humorista e youtuber Casimiro, na categoria “Melhor youtuber de esporte”, Camila Loures, na categoria “Melhor youtuber de entretenimento”, OneRPM na categoria “Plataforma musical”, TikTok, na categoria “Melhor plataforma de entretenimento”, Cris Arcangeli, na categoria “Empreendedora digital”, entre outros.

Para mais informações, acesse o site: https://www. digitalawards.com.br/