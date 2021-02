“Desilusão”, de Sellva, é convite para se jogar no carnaval on line

PUBLICIDADE

Sellva está muito bem resolvida em viver sua tristeza no seu novo single, “Desilusão”. E de alguma forma, a faixa também é alegre e nos envolve tanto pelo arranjo, quanto pela interpretação autêntica dessa cantora e compositora da nova cena brasiliense. A canção, produzida por Paulo Novaes, chega no próximo dia 4 às plataformas digitais através da Tratore acompanhada de um clipe realizado pelo coletivo Quintal.

A música que conta sobre uma decepção de carnaval ganhou cenas sobre a única maneira segura de participar da folia este ano: on-line. “‘Desilusão’ é o resultado de uma mistura sobre minhas vivências e a vontade de expressar os sentimentos durante a pandemia. O desencanto e o renascimento de novas perspectivas”, explica Sellva.

O clipe dirigido por Marina Lima traz o universo feminino em todos os sentidos: cor, arte e conteúdo. Ele funciona também como convite para que as pessoas criem seu próprio carnaval em casa mesmo. “As cenas contam a história da personagem Joana, que se prepara para um carnaval virtual. Por conta da pandemia, tivemos que nos adaptar a novas formas de encontros, e isso irá refletir na nossa paixão. Ela se prepara para a festa, ao mesmo tempo que existe

um certo vazio da saudade”, contextualiza a diretora.

Para Paulo Novaes, uma das grandes referências de Sellva e que é seu parceiro nesta composição, “Desilusão”. é uma ode à naturalização do sentimento. “A utopia da vida perfeita e feliz a todo momento ficou escancarada nesse tempo de pandemia, nos obrigando a aceitar e entender as nossas tristezas e problemas”, acredita. “Sellva, traz de maneira singela essa mensagem necessária para nossos tempos de carnaval sem folia”, afirma.

Mais sobre a cantora

Sellva é o pseudônimo da atriz e cantora brasiliense Mariana Guel. Há dois anos, ela lançou seu elogiado primeiro EP “Atmosfera”, produzido por Lucas Santana. Passou a infância no Ceará, de onde guardou grandes influências para seu som que flerta com a MPB, o pop e o indie pop.

Suas principais referências estão em nomes da cena contemporânea como Filipe Catto, Duda Beat Paulo e Bruna Caram. Sellva é da arte e seu talento vem conquistando cada vez mais admiradores por onde essa capricorniana passa.

Ficha técnica

Composição e Produção Musical: Paulo Novaes

Mix e Master: Thiago Baggio

Intérprete: Sellva

Ficha técnica do clipe

Direção e Edição Marina Lima; @marinalimsl

Direção de fotografia Arthur Andrade; @arthurandrades

Atuação e Direção de arte Andressa Lee; @heiilee

Making of Julia Bandeira @juliabandeiraph

Edição Making of Matheus Bacellar @matheusrbacellar