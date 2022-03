Derivado de ‘Game of Thrones’, ‘House of the Dragon’ já tem data para estrear

A história irá se passar 300 anos antes dos eventos narrados em “Game of Thrones”, com um roteiro baseado no livro “Fogo e Sangue”, de Martin

A HBO anunciou nesta quarta-feira (30) que sua nova série derivada de “Game of Thrones”, intitulada “House of the Dragon”, já tem data para estrear na plataforma de streaming: 21 de agosto. A produção terá dez episódios e será centrada na casa da família Targaryen. A série é uma co-criação de George R.R. Martin e Ryan Condal. Miguel Sapochnik se unirá a Condal como showrunner e dirigirá o piloto. Condal ficará a cargo do roteiro. A história irá se passar 300 anos antes dos eventos narrados em “Game of Thrones”, com um roteiro baseado no livro “Fogo e Sangue”, de Martin. O elenco conta com Matt Smith como Daemon Targaryen, Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen, Olivia Cooke como Alicent Hightower, Steve Toussaint como Lord Corlys Velaryon, Rhys Ifans como Otto Hightower e Emma D’Arcy na versão mais velha de Rhaenyra.