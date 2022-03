Deputado que pediu censura a filme de Danilo Gentili já ironizou pedofilia em post

Este diálogo foi postado pelo deputado estadual André Fernandes, um bolsonarista, em seu Twitter, há quase dez anos

João Perassolo

São Paulo, SP

“Tio, o que é pedofilia?” “Vem cá, sobrinha, senta no meu colo para eu te explicar.”

Este diálogo foi postado pelo deputado estadual André Fernandes, um bolsonarista, em seu Twitter, há quase dez anos, no dia 13 de abril de 2012, em tom que parece irônico.

O post voltou à tonta nesta quinta-feira (17), numa postagem do comediante Danilo Gentili, no qual ele afirma que o deputado posa de moralista e correto mas expressa este tipo de pensamento.

O comediante e o deputado estão no centro de uma discussão pública nesta semana, após Fernandes acusar um filme baseado num livro de Gentili de fazer apologia à pedofilia e pedir a censura da obra. O deputado também insinuou que os responsáveis pelo longa deveriam ser presos, citando um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O filme em questão é “Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola”, lançado originalmente em 2017, nos cinemas, mas que chegou aos serviços de streaming neste ano.

Na comédia, há uma cena na qual o personagem interpretado por Fábio Porchat instiga dois garotos menores de idade a pararem de discutir e pede que o masturbem. As crianças reagem com surpresa, negando o pedido.

“O que é isso, preconceito nessa idade? Isso é supernormal, vocês têm que abrir a cabeça de vocês”, diz o personagem de Porchat, que em seguida abre a braguilha da calça e puxa a mão de um dos meninos em direção a ela.

O deputado recortou esta cena específica do filme e postou em seu Twitter há alguns dias, começando assim uma grita pública de bolsonaristas contra a obra. O secretário especial da Cultura, Mario Frias, pegou carona e acusou o longa de fazer apologia ao abuso sexual infantil.

Em resposta, o Ministério da Justiça está tentando censurar o filme –pediu que as plataformas de streaming suspendam sua exibição e, em seguida, mudou a classificação indicativa da obra de 14 para 18 anos. O longa está entre os mais vistos na Netflix.