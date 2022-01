Deolane Bezerra é embaixadora de um novo projeto: Meu Universo Feminino

Um novo movimento de empreendedorismo e empoderamento femino no Brasil conta com diversos nomes, entre eles Deolane, Mc Mirella e Viih Tube.

A advogada, empresária e influencer, Deolane Bezerra, de 34 anos, é a embaixadora de um novo movimento: Meu Universo Feminino. O projeto reúne grandes influenciadoras do Brasil para lançar o maior movimento de empreendedorismo e empoderamento femino.

No Instagram oficial do projeto, além de Deolane, eles anunciaram a participação das seguintes influencers: Viih Tube, Pétala Barreiros, Dayanne Bezerra, Flay, Carol Sertório, Deborah Albuquerque, Daniele Bezerra, Yanka Barreiros, Sammy, Bia Frazzo, Pamela Drudi, Solange Bezerra, Emilly Araújo, Gaby da Gossip, Bianca Azoia, Mc Mirella e Adélia Soares.

Além delas, contará com algumas participações especiais de Tirullipa, Lucas Guimarães e Fofoquito.

As influenciadoras passarão 3 dias juntas em uma casa e prometeram um movimento que irá “marcar a história”.

Dando início ontem, as participantes compartilharam em suas redes sociais um pouco do dia que tiveram. Na parte da noite, fizeram um amigo secreto e dispararam elogios umas para as outras.