‘Só para começar o ano bem’, afirma Deolane Bezerra ao receber 53 multas de trânsito

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, 34, viúva do MC Kevin, compartilhou na quarta (5) nos stories do Instagram as 53 multas de trânsito que recebeu pelos Correios. Ela disse que vai descontar do salário do seu motorista particular.

No vídeo, Deolane espalha as multas em uma mesa e diz: “Gente do céu! Aí, Jader, vai ser descontado. Gente, meu Deus, tem quantas multas aqui? Cinquenta?”, perguntou a advogada.” Em seguida, ela diz que todas as multas de trânsito estão em nome do motorista. “Só para começar o ano bem.”



A advogada também compartilhou no stories do Instagram um print da tela do celular da conversa com o motorista e o áudio dele se justificando. “Você também tem que perceber que nós passamos um ano muito difícil, tá, Deolane? Só isso que eu tenho praa te falar, foi um ano muito difícil para nós. Tem que ter uma compreensão”, diz Jader. Ela responde: ” Você vai me pagar”.



Com 23,8 milhões de seguidores no Instagram, Deolane tem investido na carreira de influenciadora digital e cantora. Em novembro do ano passado, ela fez sua estreia musical com um show em São Paulo.



Um dos pontos mais marcantes do show, chamado de Baile da Doutora, foi quando ela ficou ao lado de um holograma do ex-companheiro. De roupa branca e com asas às costas, Deolane teve projetadas ao seu lado imagens do funkeiro.



Em seu Instagram, a advogada postou uma foto ajoelhada de costas para a câmera onde mostra a foto de MC Kevin estampada em sua jaqueta. “Para sempre”, escreveu na legenda da imagem.