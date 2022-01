A Doutora não para! Deolane lançou a sua linha exclusiva de joias

A empresária postou em suas redes sociais a novidade: sua nova coleção de joias com peças limitadas em parceria com uma loja online de joias.

A advogada, empresária e influencer Deolane Bezerra, de 34 anos, lançou a coleção nesta última quinta (14). Em seu Instagram, a advogada afirmou que as peças seriam limitadas e brincou “A mãe ta ‘exxtourada’, esquece!”.

Em parceria com uma loja online de semijoias do Nordeste, a ‘By Geo Joias’, Deolane divulgou sua nova linha com mais de 150 semijoias. No Instagram da loja eles garantiram “As joias estão com todo requinte, ousadia e delicadeza da rainha do Instagram”.

Após publicar a novidade, Deolane ainda compartilhou com seus seguidores a festa de aniversário do seu filho mais velho, Gilard. O primogênito completou 18 anos e a advogada o presenteou com um carro de luxo, Audi.