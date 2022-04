Daniel Radcliffe diz que Cameron Diaz e Drew Barrymore lideram lista de crushes

Durante uma entrevista com uma rádio britânica, o ator revelou suas paixões famosas que incluem estrelas de Hollywood

O ator Daniel Radcliffe, 32, revelou recentemente que tem alguns “crushes” famosos e que o topo da lista é composto por estrelas de Hollywood. “Cameron Diaz ainda está no topo da lista. Drew Barrymore está lá”, disse o artista.

Em entrevista ao programa de rádio britânico Capital Breakfast, ele ainda revelou a terceira colocada na lista de paixões famosas. “Juno Temple! Eu trabalhei com ela, ela é linda, e eu não me importaria de dizer o nome dela”, completou, no trecho reproduzido pelo site People.

Ao longo da entrevista, ele ainda disse que não estava disposto a falar sobre a “maior quantidade de dinheiro” que gastou em um item. “Você pode dizer que a arte é um desperdício, não pode? Eu não estou preparado para dizer essa quantia de dinheiro, me desculpe!”, completou.

Recentemente, Daniel sua namorada, Erin Darke, 37, posou para fotos em momento raro. Juntos desde 2012, eles sempre foram muito discretos e evitavam aparições públicas. O momento foi registrado no tapete vermelho de uma exibição especial do filme “Cidade Perdida” do qual o eterno Harry Potter faz parte. A estreia está programada para chegar ao Brasil em 21 de abril.

Foto/Reprodução

Em dezembro de 2021, em trecho do novo especial de Harry Potter, que comemora os 20 anos da saga, o ator Daniel Radcliffe contou como foi crescer gravando os filmes como o personagem-título. Ele e outros membros do elenco participaram da reunião da HBO Max que estreou em 31 de dezembro.

Hoje com 32 anos, Radcliffe viveu Harry dos 12 aos 22 anos, e teve muitas importantes experiências de vida dentro do set. “Meu primeiro beijo foi com alguém daqui, minhas primeiras namoradas foram daqui”, afirmou o ator.

O britânico não revelou os nomes das garotas a quem se referia. Mas, em cena, o primeiro beijo de Harry Potter foi com a estudante de Hogwarts Cho Chang, interpretada por Katie Leung. “Tudo começou em algum lugar do set de [Harry] Potter”, resumiu Radcliffe.

O ator ainda esclareceu que não via problema em falar sobre a saga de fantasia que definiu sua carreira. “Eu sempre vou ficar feliz de falar sobre. Eu acho que as pessoas esperam que eu não queira falar sobre, mas seria como alguém nunca falar da sua infância ou adolescência”, explicou na época.