Dança, Marcialidade e Improvisação é o tema da oficina virtual gratuita com Tica Lemos

A atividade faz parte do projeto Dança Marcial – Encontros entre improvisação e marcialidade

A Dança Contemporânea e as artes marciais estão em foco no projeto Dança Marcial – Encontros entre improvisação e marcialidade que tem levado ao público os saberes da cultura oriental através do diálogo com a dança e a improvisação por meio de oficinas, lives, bate-papos e residências artísticas totalmente em formato virtual. O projeto, idealizado e coordenado pela bailarina e produtora Carol Barreiro e realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF), nasce da vontade de compartilhar a pesquisa de professores e dançarinos que abordam essa temática em suas produções artísticas.

No próximo sábado, 1º. de maio, será realizada a oficina virtual Dança, marcialidade e improvisação, com Isabel Tica Lemos. Serão três encontros gratuitos, pela plataforma Zoom, das 16h às 18h. A oficina fornece ferramentas na arte da improvisação através de experimentos e exercícios de conexão entre arte marcial e dança. A investigação entre essas duas áreas do saber já obtém, na história da dança contemporânea, relações que auxiliam no desenvolvimento criativo e nas habilidades do improvisador.

Nos encontros, que trazem o conhecimento do Aikido e do Kinomichi como base para a investigação na dança, serão relacionados temas estudados por dançarinos durante o desenvolvimento da improvisação na dança contemporânea como a relação do corpo com a gravidade, espirais, peso, caminhadas, bases, entre outros.

A prática de solos improvisados será também um convite para experienciar os limites do momento atual em que vivemos, onde necessitamos de força para sustentar nossa sobrevivência e de flexibilidade para não sucumbir à estagnação e imobilidade.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas em https://forms.gle/MKwbNWTPvntXwhYZA