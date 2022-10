Comprar backlinks: 17 dicas para levar em conta

Caso alguma vez você já pesquisou sobre como comprar backlinks, então é bem possível que tenha tentado adquirir os backlinks de maneira natural e, infelizmente, não obteve sucesso algum. A verdade é que para obter backlinks é necessário fazer algo incomum, incrível a fim de que seu projeto online seja notado e, a partir disso, comece a ser mencionado por outros sites.

É muito mais difícil conseguir backlinks quando o site é novato no mundo digital. No entanto, caso conheça os donos de sites que são referência no mundo digital é possível que as coisas sejam mais fáceis, visto que pode usar o método de troca cruzada de backlinks com eles.

Entretanto, é importante lembrar que, antes de tudo, para se ter um website que faça a diferença e tenha um bom ranqueamento no Google serão as técnicas de SEO que tornarão o seu site mais conhecido e melhor.

Os motores de busca ainda consideram os backlinks, tanto em sua quantidade como em qualidade, importantes demais. Daí a relevância de fazer a linkagem para sites que sejam do mesmo segmento que o seu. Ainda em 2022 os backlinks revelam a sua importância quando se trata de um ótimo posicionamento no Google e se quiser saber mais sobre como ganhá-los, continue lendo este artigo.

A partir do momento em que você tem um bom conteúdo construído e com ótimos links oriundos dos demais sites, a consequência disso é posicionar-se melhor na SERP dos motores de pesquisa.

Estes motores de pesquisa são os responsáveis por realizar a indexação de um site quando ele recebe atualização, como no caso da adição de um novo artigo no blog. Ao passo que os bots dos motores de pesquisas realizam o rastreio do site e acham um backlink apontando para ele e, assim, o indexam. Por isso, entende-se que quanto maior for o número de backlinks referenciando para sua página maior será a sua chance de rastreio pelos mecanismos de buscas, tais como Bing e Google.

Os backlinks são capazes de obter bastante visitantes de outros sites no momento em que os conteúdos estiverem bem otimizados. A dica é conquistar tráfego não apenas advindo dos motores de busca, como também de portais online que são referência e possuem credibilidade no mundo digital.

De acordo com o especialista em link building Álvaro Lordêlo, a melhor junção que pode ser feita é um backlink bem posicionado com um conteúdo que atraia muitas pessoas, publicado em um artigo com um link apontando para seu site em um portal com muita confiabilidade e que, por fim, possa te encaminhar usuários por meio de cliques no backlink.

Produzir novos conteúdos com ótimos backlinks te dá a chance de escolher a melhor posição para o link. O aumento de confiança tanto do seu branding quanto do seu domínio na web, isto por meio da construção de backlinks de qualidade, pode ser um método infalível visto que muitas marcas já o utilizam.

Em síntese, quando a sua marca é espalhada em muitos sites com textos-âncora, pode terminar por fortalecer sua marca na SERP dos motores de busca. O resultado mais comum é que o site seja referência frente aos mecanismos de pesquisa ao tratar sobre os seus produtos e serviços usando os pacotes de ótimos backlinks feitos por profissionais nessa área.

As empresas de renome fazem a aquisição de backlinks com o principal intuito de diminuir o seu tempo até a classificação nos motores de busca e, por conta disso, conseguem conquistar mais vendas de maneira mais rápida.

Além disso, o que se destaca é a opção de selecionar sites de qualidade que apontem para o seu domínio. Ao contrário disso, os sites com pouca autoridade, terminam diminuindo e até dificultando a classificação nas SERPs dos motores de busca. Bem como os backlinks dos sites com baixo posicionamento de DA (Autoridade de Domínio) e DR (Classificação de Domínio da plataforma Ahrefs), diminuem seu ranqueamento nas plataformas de busca e análise de SEO.

Por conta disso, se você trabalhar usando a técnica de Guest Posts, utilizar backlinks com pouca autoridade não é o ideal para o seu posicionamento. John Mueller, comunicador do Google que tratam dos assuntos do mercado de SEO, diz que a compra de backlinks não pode ser feita e o site pode chegar a ser banido das SERPs. Então, evitar a compra de backlinks ruins é a melhor forma de ter diminuída as chances de ter as classificações dos sites rebaixadas.

A técnica de link building de maneira natural é o mais ideal, usando, então, conteúdos que relacionados com o seu site a fim de melhorar o teor em si. Fazer com que os usuários encontrem conteúdo complementar faz aperfeiçoar a experiência deles e isso é ótimo para o site.

Por isso, evite comprar backlinks SEO sem um profissional de referência de qualquer maneira e utilizando meios de criação de backlinks em grande quantidade como aqueles oferecidos por freelancers no Fiverr ou criados em massa pelo Money Robot ou Ranker X. Para entender ainda mais sobre os backlinks, confira as 17 melhores dicas para comprar backlinks logo mais a seguir.

Embora você já saiba que os backlinks podem, sim, fazer total diferença para o seu site e, portanto, sendo o motivo do seu sucesso ou fracasso, as dicas a seguir são simples, porém de alto valor para que te ajude na decisão de compra dos backlinks.

De acordo com alguns profissionais que trabalham com a linguagem SEO, as métricas das plataformas de busca MOZ e Ahrefs não são tão relevantes por não serem partes do Google. No entanto, elas passam a ser melhor consideradas quando tratamos a respeito de conferir a autoridade do domínio em que você compra os famosos backlinks. Além disso, outras informações podem ser conferidas, tais como o número de tráfego do site e os backlinks que são direcionados para o domínio.

De acordo com a MOZ, empresa responsável por criar relatórios que versam sobre spam em domínios, ter uma pontuação entre 1 e 30 por cento é baixa. Mas, ela ainda diz que os sites com grandes taxas de spam não devem ser deixados de lado, uma vez que são ferramentas de alerta para que, assim, possa avaliar de maneira profunda os backlinks que estão apontando para o seu site, por exemplo.

Por isso, caso se interesse por comprar backlinks de qualidade o conselho é que faça sempre a checagem da taxa de spam em sites como a MOZ e até mesmo naqueles que fazem uso do API da plataforma.

Para fazer a conferência dos sites, segundo a página DA e PA, é preciso adicionar as URLs e selecionar a opção de checker authority. Dessa forma, caso encontre um site com taxa de spam abaixo de 30% de pontuação, ainda assim, verifique os backlinks de domínio na MOZ.

Foque em sites autorais como o próprio UOL, Globo, Terra, Veja e Estadão, pois cada um deles passam muita autoridade para o seu site.

Este tipo de backlink são os responsáveis por dar mais autoridade para o seu site, opte sempre por eles e evite os nofollow que fazem ao contrário.

A grande maioria dos backlinks publicitários são nofollow e, portanto, não fornecem autoridade e credibilidade para o seu site. Essa recomendação é a própria plataforma do Google que oferece.

Conteúdos com tráfego

A criação de conteúdos estratégicos que tenham, anteriormente à sua construção, uma ótima pesquisa de palavras-chave e que possam ser publicados em site de autoridade fazem com que uma boa quantidade de tráfego vá para o seu projeto online. Então, não deixe de produzir conteúdo de maneira estratégica.

Observe a garantia da indexação

É normal que o Google não indexe todos os conteúdos e/ou artigos da maior parte dos sites. E, por isso, é um problema a ser enfrentado principalmente por aqueles que trabalham com a venda de backlinks. Porém, é possível que negocie com o seu fornecedor de backlinks para que, posterior a certo período de tempo, quando o seu conteúdo não esteja indexado, então, ele publique em outro site com as métricas semelhantes.

Persistência

Ser constante em suas publicações fará com que o site tenha backlinks que apontem para o seu domínio mais facilmente e, em decorrência disso, haja aumento em sua taxa de indexação e importância para o Google. Por isso, compensa criar um plano com ideias de conteúdos a fim de que a seu site sempre tenha artigos novos no decorrer do tempo.

Evite riscos desnecessários

Mesmo que ainda não receba link de forma regular ou ainda não tenha recebido algum, evite comprar backlinks de maneira exagerada e que apontem para o seu domínio. Afinal, lembre-se, que a construção de backlinks para seu site deve ocorrer estrategicamente e de maneira gradativa.

Colocar backlinks em conteúdo publicado em um website é um método eficaz, mas desde que seja feito da melhor forma possível. Porém essa estratégia não terá o mesmo resultado que um backlink adicionado em um conteúdo mais recente. A técnica é boa, mas existem outras bem melhores para serem aplicadas.

É uma das estratégias mais antigas e usadas por muitos sites que hoje são grandes. Entretanto, é importante salientar que os sites correm o risco de serem pegos pelo algoritmo do Google na hipótese da troca ser direta. Como no caso de um site “A” troca links com o site “B” e este fazer, em seguida, a devolução para o site “A”.

A estratégia é melhor aplicada quando se tem mais de dois sites, porém lembrando que não pode ser uma troca direta. Por isso, nesse caso, “A” trocaria backlinks com “B”, este com “C” e, por fim, “C” trocaria backlinks com “A”. Contudo, uma estratégia melhor que esta é a próxima que vamos mencionar.

Guest posts

Os guest posts são, em sentido literal, a publicação de convidados. Em resumo, depois de criar alguns artigos usando as estratégias até aqui comentadas, você inclui um link no conteúdo que você escreveu e envia para ser publicado em um site de terceiros. A troca de guest posts é possível, desde que seja com mais de duas pessoas para sua maior segurança, como explicado no tópico anterior.

Você também pode fazer a compra em plataformas de guest post e ao ganhar guest coins (moedas virtuais), usá-los a fim de adquirir backlinks de qualidades por meio da inclusão de conteúdos publicados, por exemplo.

Fazer negócios com agências de SEO que também realizam a comercialização de backlinks é uma maneira correta de proceder e também um bom caminho a se trilhar para que seu crescimento seja sustentável.

A criação de backlinks de ótima qualidade, ao usar as principais estratégias de SEO, faz com que o seu investimento consiga resultados que mantenham seu projeto nos primeiros lugares da SERP dos motores de busca. Não deixe de usar outras formas de aplicação das técnicas de SEO.

A ferramenta Money Robot é um programa que cria backlinks em grande quantidade e foi muito usado por especialistas em SEO. Atualmente este software não tem mais uso devido ao Google identificar backlinks produzidos em larga escala e, por isso, não indexá-los mais. Porém, é possível usar este software para criar backlinks para a 3ª camada (tier 3) como você verá mais à frente.

Dentro do market place é completamente possível conseguir serviços de criação de backlinks dos mais variados tipos e vale ressaltar que há backlinks construídos da maneira mais natural possível e que, por isso, são mais seguros.

Mas até você encontrar um bom fornecedor, pode demorar um pouco e você pode, também, prejudicar seu projeto online nessa busca por um bom fornecedor de backlinks.

O Fiver é uma plataforma de freelancers presente em muitos países e que, por isso, há grandes chances de contratação de profissionais que produzam backlinks. Mas, a Fiver é uma opção em que se deve ter cuidado, uma vez que embora seja fácil de encontrar pacotes de backlinks de sites com alta taxa de autoridade, é comum que termine por não gerar resultado algum ou que haja prejuízo para você.

Por fim, esta estratégia é muito utilizada por ótimos profissionais de SEO ao redor do mundo, as tiers são tipo de formação de um anel de autoridade que apontam para o seu site. Tiers, em inglês, significa “camadas”.

De forma simples, as tiers 1 são sites que apontam backlinks de altíssima qualidade, ao passo que as tiers 2 são os backlinks de boa qualidade que apontam para a tier 1. A técnica é focada na melhoria de backlinks que direcionam para o seu site e, assim, fortalecendo-os por aumentar a autoridade nos motores de pesquisa.

Já a tier 3 é o caso da Money Robot que cria backlinks em larga escala e que, embora não sejam indexados, fazem crescer a presença do seu site nos mecanismos de busca no momento em que são rastreados pelo crawlers para indexação.

Para que você analise e consiga monitorar seus backlinks já comprados, a dica é criar uma planilha e inseri-los ao passo que for recebendo-os. Outra maneira de fazer isso é por meio de plataformas como SE Ranking que não só monitora como também oferece opções de busca de keywords, auditoria de site e muito mais.

O monitoramento do SE Ranking oferece serviços como o acompanhamento de backlinks, sejam eles indexados ou não, palavra âncora, valor pago, data e outras possibilidades. Desse modo, se alguém fizer a exclusão do backlink adquirido por você, então, basta entrar em contato com o fornecedor e fazer a reclamação devida. Por isso, é importante que inclua os dados de contato do seu fornecedor quando fizer o cadastro dos backlinks na plataforma.

Quando você pesquisa nos motores de busca a keyword “lista de backlinks grátis”, então encontrará muitos sites que promovem locais para a aquisição gratuita dos backlinks. É bem fácil que tais backlinks não auxiliem em nada no seu posicionamento no Google, mas irão crescer a sua DA e DR, pois facilita a troca de backlinks e também de guest post. Lembre-se, não deixe de lado a verificação se são ou não backlinks dofollow e a sua respectiva taxa de Spam.

Conclusão sobre a aquisição de backlinks

Mesmo que as dicas sejam muito básicas a respeito dos pacotes de backlinks, a finalidade aqui é fazer um alerta sobre a busca de compra de backlinks de qualidade para aumentar o seu ranqueamento de site e de suas palavras-chave na SERP dos motores de busca.

No entanto, a fim de que consiga sucesso, a dica principal é a contratação de profissionais experientes e que cobrem valores justos na venda de backlinks e que também deem garantias na compra. Não se esqueça que as estratégias SEO promovem aquilo que o tráfego orgânico não oferece, isto é, maior autoridade e marcar o primeiro lugar nos motores de busca sem nem precisar do termo anúncio.

O SEO ainda que demore mais e até mesmo seja mais caro, inicialmente, a recompensa é ótima quando se conquista o ranqueamento, uma vez que podem estar na primeira página durante todo o ano e por vinte e quatro horas por dia, sem ter gasto algum e com autoridade sobrando.