Como será volta de Elvis Presley aos palcos na forma de holograma criado por IA

O cantor Elvis Presley voltará aos palcos sob a forma de um holograma, em um espetáculo imersivo criado por meio de inteligência artificial (IA). O show deve estrear em Londres no final deste ano.

Intitulado de “Elvis Evolution”, o holograma do rei do rock and roll apresentará sucessos como “Suspicious Minds”, “Jailhouse Rock” e “Hound Dog”. O avatar foi criado a partir de milhares de vídeos de shows ou imagens capturadas em particular por pessoas próximas ao cantor americano.

“Graças à inteligência artificial, foi possível desenvolver uma versão incrivelmente autêntica de Elvis”, afirmou Andrew McGuinness, diretor-executivo da empresa Layered Reality, responsável pelo projeto.

A empresa britânica afirmou ter fechado um acordo de vários milhões de libras com a Authentic Brands Group, que gerencia os direitos do patrimônio do lendário artista, para ter acesso a esses arquivos e realizar apresentações ao redor do mundo.

Os primeiros espetáculos acontecerão em novembro de 2024 na capital britânica. Depois, Las Vegas, Berlim e Tóquio receberão as apresentações.

Antes de Elvis, a empresa Pophouse Entertainment já havia apresentado em Londres um espetáculo do grupo sueco ABBA, no qual o quarteto é representado por avatares digitais.

Em setembro do ano passado, o espetáculo do grupo alcançou a marca de 1,5 milhão de ingressos vendidos, gerando receitas de mais de US$ 150 milhões (R$ 738 milhões).

Devido ao sucesso, o espetáculo foi estendido e a empresa sueca anunciou o lançamento de uma nova produção com avatares dos músicos da banda Kiss.

A imagem de Elvis voltou a chamar atenção após o lançamento do filme “Priscilla”, dirigido por Sofia Coppola. A obra conta a história de Priscilla Presley, que foi casada com o rei do rock, e o conturbado relacionamento dos dois.