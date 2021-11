Começam as vendas para o Carnaval do Mané: Veja a line-up!

Fevereiro e março serão recheados de música, sertanejo, piseiro, eletrônica e muito mais.

O ano de 2022 promete, depois de quase dois anos sem eventos de grande porte, começou nesta quarta-feira (17) ás vendas para o carnaval do Mané, um dos eventos mais esperados do ano. E no próximo ano contará com grandes artistas como Gusttavo Lima, Zé Vaqueiro, Jorge & Mateus, Dennis DJ, Barões da Pisadinha e Henrique & Juliano.

os ingressos começam a ser vendidos no dia 17 de novembro, pelo app da R2, disponível para Android e iOS.

Confira a line-up abaixo:

19/2

Adriana Samartini

Matheus Fernandes

Henrique e Juliano

Dennis DJ

Mateus Blandim

Klap

Zuffo

25/2

Bruno e Dener

Gusttavo Lima

Felipe Araujo

Larcost

Fabrisio

Mojjo

26/2

Barões da Pisadinha

Saulo

Bhaskar

Daniel Futuro

Nyka

DuMorera

27/2

É o Tchan

Zé Neto e Cristiano

Hugo e Guilherme

Breno Rocha

Mateus Blandim

Amillak

Geovana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

28/2

Matheus e Kauan

Vintage

Camila Jun

Rivka

Gabi Villis

Chicco Aquino

RDT

1/3

Maria Vai Casoutras

Saia Rodada

Zé Vaqueiro

Xand Avião

Gabj

Hugo Drop

5/3

Benzadeus

Cleiton e Romário

Jorge e Mateus

Greg e Gont

Disstinto

Dj A

Foto|Reprodução