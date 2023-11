Com DR em grupo, suposta gravidez e previsão, veja o dia pré-roça em A Fazenda 15

Tensão para a eliminação foi um dos principais assuntos do dia, que ainda teve uma suspeita de gravidez por parte de peoa

A oitava roça de A Fazenda 2023 (Record) terá seu resultado anunciado ao público no programa ao vivo desta quinta-feira (16), com a eliminação de Lucas Souza, Márcia Fu ou Sander Mecca.

A tensão para a eliminação foi um dos principais assuntos do dia, que ainda teve uma suspeita de gravidez por parte de peoa, previsões de um dos roceiros e uma discussão de relacionamento entre um dos grupos da casa.

CEZAR TORCE POR ELIMINAÇÃO DE RIVAL: ‘SOBERBA, NÃO CONSEGUE ENXERGAR’

Na varanda, Cezar admitiu que gostaria que Márcia fosse eliminada. A Lily, o peão explicou o motivo para torcer pela saída da peoa.

Cezar: “Acho que isso que é realmente soberba, entendeu? Ela não consegue enxergar. Ela ter tido a volta de duas roças com pessoas que estavam extremamente tóxicas em atitudes no jogo e, a partir disso, ficar achando ‘Brasil me ama, Brasil me quer, Brasil quer que eu fale’. Ela não consegue enxergar qual foi a construção dela desde o começo do jogo. Ela acha que simplesmente é uma perseguição que estão fazendo com ela, um ataque, mas não entende que é a partir de atitudes dela. Você vai falar sobre a atitude da pessoa que fez algo negativo naquela semana. Eu quero muito que o Sander fique nesta semana porque é um cara bacana, divertido, zela pela gente aqui dentro.”

Lily: “Não é um cara que pesa o ambiente. Tem uma história linda, um cara guerreiro, batalhador. Acho que tem se posicionado melhor, acho que a galera pode ver.”

SANDER PREVÊ ELIMINAÇÃO: ‘MÁRCIA É CHATA, MAS DEVE DAR ENTRETENIMENTO’

Na oitava roça, Sander prevê a própria eliminação. O ex-Twister destacou sua satisfação com a trajetória no jogo, mas pontuou que os adversários movimentam mais a casa.

Sander: “Que horas será que eu vou encontrar a minha família?”

Alicia: “Se você for eliminado hoje, fala: ‘eu não aceito, hoje não vai dar’.”

Sander: “Não, não dá nada. Só quero saber que horas vou poder encontrar minha esposa.”

Yuri: “Não vai ser hoje, se Deus quiser.”

Sander: “Gente, se tiver que ser, vai ser! Não tem problema. Eu fiz minha caminhada até aqui. Não é sobre quem é melhor, sobre quem é pior.”

Yuri: “É sobre identificação.”

Sander: “É sobre também, acho que é mais movimentar o jogo. Os dois movimentam bastante o jogo. A Márcia é chata, com todos os defeitos, mas deve dar o maior entretenimento. Eu estou feliz com a minha caminhada até aqui.”

BABY FAZENDEIRO? JAQUELLINE DIZ ACHAR QUE ESTÁ GRÁVIDA

Enquanto fazia um lanche na cozinha, Jaquelline contou uma ‘novidade’ ao namorado Lucas: disse que está com sintomas de gravidez.

Lucas, rindo: ‘Essa Jaquelline…’

“A gente vai ali, pedir pra Papai do Céu abençoar e pedir pra cegonhar trazer, tá, papai? Vai sair nas páginas de fofoca. ‘Jaquelline acha que está grávida em A Fazenda 15’. Sim, acho, tô passando mal, tô com sintomas de gravidez”, disse Jaque.

Sander entrou na brincadeira e sugeriu um exame: “Faz um BCG”.

“É o Beta HCG”, explicou Radamés.

“Tem como fazer de urina e sangue”, respondeu Jaque.

“Quando é pra ser, é pra ser”, disse Lucas.

RADAMÉS DISPARA CONTRA MÁRCIA FU: ‘TRAIU TODOS OS GRUPOS QUE PARTICIPOU’

A antiga amizade de Márcia Fu e Radamés deu lugar a uma rivalidade nas últimas semanas e o peão deixou claro na tarde de hoje que deseja a saída da ex-aliada.

Márcia disputa a 8ª roça do programa, contra Sander e Jaquelline.

O peão se manifestou usando o celular que os peões têm disponível para gravar mensagens. “Tem pessoas aqui que estão falando que estão sem grupo. Mas essas pessoas tão jogando sozinha, sabe por quê? Porque nenhum grupo quis elas, ela traiu todos os grupos que participou! Acabei de ouvir ela falar no Kwaii, que joga sozinha e é atacada por todo mundo da casa, e eu vou te falar, é mentira”.

“Ela traiu todo mundo quem ela estava próximo. Por isso que ela tá rodando e pulando de galho em galho, de grupo em grupo pra tentar se proteger. Ela tá sozinha porque não foi fiel, não foi digna da amizade de ninguém aqui dentro! Não tem ninguém atacando ela aqui por nada”, disse o peão.

“As pessoas estão atacando essa pessoa porque ela está fazendo isso. Ela está dando motivos pra ser atacada”, completou.

DR DO PAIOL: ALICIA X DIZ SE SENTIR ACUADA E BLACK FALA EM DESGASTE

Após desabafar com Kally sobre atitudes que o estavam incomodando em Alicia e Shay, Black conversou com os dois aliados em uma DR na piscina no fim da tarde desta quinta-feira (16).

“A gente acaba entrando num ponto de desgaste. Nós temos personalidades muito fortes. E o que une a gente, além da amizade, carinho, é a verdade. Somos muito diretos um com outro. Eu sou direto ao ponto de poder magoar”, falou Black.

“Tem posicionamentos que vocês não concordam comigo, tem posicionamentos que eu não concordo com vocês. Ultimamente, o desgaste tem sido muito maior. Temos tido conflitos até entre a gente”, explicou.

O peão apontou que eles precisam ter liberdade de sentar, conversar e contar algo que não os agrada.

Alicia apontou que algumas atitudes de Black a incomodam, como o peão interrompe-la. “São atitudes com a gente. Muitas vezes você fala a todo momento, você quase não me deixa falar. Quase não me escuta. Na casinha da árvore, você foi super grosso sem a menor necessidade. Muito estúpido sem necessidade nenhuma. Sempre parece que [Black] tá numa discórdia. Fica falando 5 minutos no final a gente nem lembra mais o que ia pontuar. Eu às vezes me sinto acuada. Pode soar sim como arrogância.”

Shay concordou com a peoa. “Na hora você parece que quer já cortar, cortar, e pra pessoa pessoa vai soar como se estivesse desvalorizar, desvalidar o que a pessoa tá sentindo”.

O peão disse depois que tentaria falar menos e que aprendeu no BBB que cada um deve ter seu tempo de falar. Alicia apontou ainda que tudo acaba se tornando uma “ansiedade generalizada” e que às vezes parece que Black quer que eles façam as coisas do jeito dele.

“Eu não consigo fingir que tá de boa se não tá. Eu sinto que às vezes você lida com os problemas dos outros como se fosse ‘ah não é pra tanto, não precisa de tanto drama’. É isso que eu sinto. Então volta naquilo de parecer que você é o dono da verdade, um pouco de arrogância nessa parte, de não ter sensibilidade de entender. Pra mim se tá doendo, tá doendo”, disse Alicia.

“A gente tá tendo esse desgaste. Tá ficando desgastante e estamos passando dos limites, a gente tá esquecendo que estamos lidando com outro ser humano. Eu tô achando que sou o dono da razão, você tá achando que é dono da razão. A gente não quer dar a liberdade de ouvir novas opiniões. Às vezes é tão reto e direto que parece arrogância”, replicou Shay.