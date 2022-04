Warner Bros. Pictures Brasil promove ações de Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore

O figurino de Vicência Santos, interpretado por Maria Fernanda Cândido, está no Brasil, e os fãs vão poder conferir

A Warner Bros. Pictures segue promovendo uma série de ações de divulgação do novo Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore no país: durante os próximos dias, fãs vão poder conferir mais sobre o figurino de Vicência Santos, interpretada pela atriz Maria Fernanda Cândido.

O programa “Mais Você”, comandado por Ana Maria Braga, exibido nessa sexta-feira (8), foi o primeiro a receber o figurino. A apresentadora começou o programa caracterizada com roupas dos anos 30, década em que o filme é ambientado, e foi surpreendida com a presença do figurino da personagem no estúdio. Maria Fernanda Cândido apareceu para dar um recado especial para Ana Maria e ainda contou um pouco sobre sua personagem Vicência Santos em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore.

Os fãs da franquia também poderão sentir a mesma emoção e ver de perto um pouco da personagem Vicência Santos. Entre os dias 12 e 18 de abril, o figurino da personagem ficará exposto na Avenida Paulista, 900, gratuitamente. A ação é uma parceria entre a Warner Bros. Pictures e a empresa Ótima OOH.

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore estreia nos cinemas de todo o país em 14 de abril, com sessões antecipadas pagas a partir de 13 de abril, e os ingressos já estão disponíveis para venda. Para mais informações sobre a programação e ingressos, consulte os cinemas da sua cidade.

Foto/Reprodução

Sobre o filme:

O professor Alvo Dumbledore (Jude Law) sabe que o poderoso mago das trevas Gerardo Grindelwald (Mads Mikkelsen) está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista Newt Scamander (Eddie Redmayne) para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro trouxa em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tantas ameaças, quanto tempo poderá Dumbledore permanecer à margem do embate?

O filme conta com um elenco liderado pelo vencedor do Oscar, Eddie Redmayne (“A Teoria de Tudo”), Jude Law (“Cold Mountain”, “O Talentoso Ripley”), duas vezes indicado ao Oscar, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica William, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore foi dirigido por David Yates, a partir do roteiro de J.K. Rowling & Steve Kloves, baseado em um roteiro de J.K. Rowling. O filme foi produzido por David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves, Lionel Wigram e Tim Lewis. Neil Blair, Danny Cohen, Josh Berger, Courtenay Valenti e Michael Sharp assinam a produção executiva.

A equipe de produção criativa do filme inclui o diretor de fotografia George Richmond (“Rocketman”, “Kingsman: O Círculo Dourado”); o designer de produção, três vezes vencedor do Oscar, Stuart Craig (“O Paciente Inglês”, “Ligações Perigosas”, “Gandhi”, a franquia “Harry Potter” e “Animais Fantásticos”) e o designer de produção Neil Lamont (“Han Solo: Uma História Star Wars”, “Rogue One: Uma História Star Wars”); a figurinista Colleen Atwood (“Chicago”, “Memórias de uma Gueixa”, “Alice no País das Maravilhas”, “Animais Fantásticos e Onde Habitam”), quatro vezes vencedora do Oscar; e o editor colaborador de longa data de Yates, Mark Day (“Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”, os últimos quatro filmes da saga “Harry Potter”). A trilha sonora é de James Newton Howard (“Relatos do Mundo”, “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”, “Um Ato de Liberdade”, “Conduta de Risco”, a franquia “Jogos Vorazes”).

A Warner Bros. Pictures apresenta uma produção Heyday Films, um filme de David Yates, Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore. Previsto para estrear nos cinemas brasileiros a partir de 14 de abril, o filme será distribuído mundialmente pela Warner Bros. Pictures nos cinemas e nas salas IMAX.