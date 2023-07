Tom Cruise tentou evitar greve em Hollywood e causou desconforto em reunião, diz revista

O ator, que representou o sindicato nessas negociações, defendeu também os interesses de dublês

Astro de ‘Missão: Impossível’, Tom Cruise teve participação pessoal na tentativa de evitar a greve do sindicato dos atores. Desde a última quinta-feira, 13, o SAG-AFTRA (Sindicato dos Atores de Hollywood) está em greve, sob a justificativa de não conseguir um acordo com os estúdios após cinco semanas de negociações.

Segundo o portal Hollywood Reporter, essas conversas com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os grandes estúdios, incluíram uma chamada de Zoom com Cruise. O ator, que representou o sindicato nessas negociações, defendeu também os interesses de dublês – que pedem por mais regras no set, aumentando a segurança na filmagem.

Ainda segundo o THR, nenhuma outra estrela desse calibre participou das reuniões de negociação. Mesmo assim, as tentativas de Cruise e do sindicato não obtiveram sucesso e as produções de ‘Missão: Impossível 8′ foram adiadas.

Por outro lado, o protagonista de ‘Missão: Impossível’ também teria pedido ao sindicato que considerasse liberar os atores para promover seus trabalhos, considerando a fragilidade dos números de bilheteria atualmente. Esse pedido foi considerado “desconfortável” e a greve segue, proibindo os atores de qualquer promoção dos seus filmes em cartaz.

Maior greve de atores e roteiristas em 63 anos

A última vez em que os atores entraram em greve contra os estúdios foi em 1980 devido aos lucros das fitas de videocassete e da TV por assinatura. Essa é a primeira vez em 63 anos que atores e roteiristas de Hollywood ficam em greve ao mesmo tempo

A única vez em que os dois sindicatos ficaram sem trabalhar ao mesmo tempo foi em 1960, e, na ocasião, obtiveram benefícios como acesso a seguro-saúde e pensão. Mas foi a greve de 100 dias liderada pelos roteiristas em 2007-2008 que lançou as bases para o conflito atual, concentrando a maioria das discussões no pagamento pelo conteúdo distribuído pela internet.

Estadão Conteúdo