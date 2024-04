Tim Burton diz que fazer ‘Beetlejuice 2’ foi como uma reunião de família esquisita

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Para Tim Burton, reunir o elenco e a equipe do clássico oitentista “Os Fantasmas se Divertem” para sua sequência, “Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice”, foi como promover “uma grande e esquisita reunião de família”.

Na feira de cultura pop CinemaCon, em Las Vegas, para promover o longa, o diretor foi recebido com aplausos efusivos para falar da aguardada continuação, que vem sendo ensaiada desde que a comédia de humor ácido se tornou um sucesso em 1988.

No palco do evento estavam ainda o intérprete do personagem-título, Michael Keaton, e Catherine O’Hara, do elenco original, e Willem Dafoe, Justin Theroux e Monica Bellucci, que se juntam a eles em “Beetlejuice Beetlejuice”. Winona Ryder e Jenna Ortega, as protagonistas, não puderam comparecer.

“Finalmente deu certo. E eu preciso dizer a vocês, é realmente muito bom”, disse Keaton, enquanto Burton não deu novos detalhes sobre o filme, que ele deve finalizar ainda nesta semana, em Londres.

“Beetlejuice Beetlejuice” mostra o retorno da família Deetz, que ocupa a casa mal-assombrada do original e tenta lucrar com seus eventos paranormais, à cidadezinha de Winter River, depois de uma tragédia familiar. Agora mãe, a protagonista Lydia, papel de Ryder, precisa lidar com a rebeldia da filha adolescente, vivida por Ortega, que descobre a maquete que serve de morada para o “bio-exorcista” Beetlejuice.