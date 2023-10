“Thiago & Ísis Revelam os Segredos Culturais do Brasil: Uma Série para Viajar e Aprender!”

Série mergulha ainda mais fundo nas raízes brasileiras, explorando desde o Fandango Caiçara no Paraná até a Literatura de Cordel no Ceará

É hora de embarcar em uma viagem educativa e cultural! A nova temporada de “Thiago & Ísis e os Segredos do Brasil” vai além do entretenimento infantil e convida pais e filhos a descobrir os tesouros culturais escondidos nos quatro cantos do Brasil. Estreando no Canal Futura em 12 de outubro, essa produção da Amorim Filmes visa unir famílias na frente da TV, despertando a curiosidade e o respeito pela vasta diversidade cultural brasileira.

Ao lado de Thiago, Ísis e seu pai cineasta, João, os espectadores serão guiados por festivais, tradições, músicas e pratos típicos do Brasil. Com o auxílio de fantoches e animações vibrantes, a série cria uma atmosfera lúdica, mesclando humor, aventura e aprendizado, e destaca a importância das relações familiares fortalecidas através de experiências compartilhadas.

Na segunda temporada, a série mergulha ainda mais fundo nas raízes brasileiras, explorando desde o Fandango Caiçara no Paraná até a Literatura de Cordel no Ceará. Thiago, Ísis e todos os outros personagens nos guiam em uma viagem hands-on, experimentando a cultura através de danças, comidas e artes, refletindo a essência vibrante e diversificada do nosso país.

