‘Saltburn’, que polemizou por pênis e cena com esperma, é esnobado no Oscar

O filme “Saltburn” não recebeu nenhuma indicação no Oscar 2024. A produção tomou as redes sociais pelas cenas de nudez e outras inusitadas e até perturbadoras.

O longa recebeu duas indicações no Globo de Ouro. Barry Keoghan concorreu ao prêmio de melhor ator pelo papel como Oliver Quick, mas perdeu para Cillian Murphy, que interpretou J. Robert Oppenheimer em “Oppenheimer”.

Rosamund Pike também concorreu à categoria de melhor atriz coadjuvante, mas quem levou o prêmio foi Da’Vine Joy Randoplh, pela atuação em “Os Rejeitados”.

“Saltburn” ainda pode sair premiado no Bafta. Na premiação, o filme foi indicado às categorias de Melhor Ator (Barry Keoghan), Melhor Ator Coadjuvante (Jacob Elordi), Melhor Atriz Coadjuvante (Rosamund Pike) e Melhor Filme Britânico.

O suspense cômico dirigido pela inglesa Emerald Fennell virou o assunto nas redes sociais desde a estreia. Barry Keoghan contracena com o australiano Jacob Elordi, que interpreta Felix Catton, um jovem charmoso, rico e um dos mais populares da Universidade de Oxford, onde estudam os personagens.

A história desenvolve uma narrativa sobre privilégios, desejos e provocações. Isso acontece a partir do momento em que Felix convida Oliver para passar o verão na extensa propriedade de sua excêntrica família.

As cenas mais repercutidas chamam atenção pelo inusitado. Um dos momentos mais comentados mostra o personagem de Barry Keoghan espiando o de Jacob Elordi se masturbando na banheira. Quando ele sai do banho, o rapaz aproveita o banheiro vazio e se bebe o resto da água da banheira, incluindo lambidas no ralo.