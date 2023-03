Robert Downey Jr. vai produzir remake de ‘Um Corpo que Cai’, de Hitchcock

O longa é produzido pela Team Downey, produtora de Robert Downey Jr., e o ator pode estrelar o remake

Chegou a hora de mais um filme de Alfred Hitchcock ganhar uma nova versão no cinema. A Paramount Pictures adquiriu os direitos da refilmagem de “Um Corpo que Cai”, filme de 1958 estrelado por James Stewart e Kim Novak.

O longa é produzido pela Team Downey, produtora de Robert Downey Jr., e o ator pode estrelar o remake.

Além do ator, o filme já tem garantido que Steven Knight vai escrever o roteiro. Knight é o criador das séries “Peaky Blinders”, disponível na Netflix, e “See”, da Apple TV+, além de estar envolvido em uma nova produção da franquia “Star Wars”.

A ideia é adaptar o mesmo livro no qual o filme de Hitchcock foi baseado. A obra “Vertigo”, da dupla de autores Pierre Boileau e Thomas Narcejac, foi publicado na França em 1954.

De acordo com o Deadline, o projeto ainda tem John Davis, John Fox e Susan Downey como produtores, além do próprio Robert Downey Jr.

“Um Corpo que Cai” é uma obra importante na carreira de Hitchcock. Embora tenha dividido a crítica e o público na época do lançamento, a produção foi eleita pela revista Sight and Sound como o melhor filme de todos os tempos, em votação realizada em 2012. O filme caiu para a segunda posição na edição do ano passado, que escolheu “Jeanne Dielman” para o posto.

Esta não é a primeira vez que um filme de Hitchcock ganha um remake nos cinemas. A mais recente foi “Rebecca – A Mulher Inesquecível”, lançado em 2020 pela Netflix e estrelado por Armie Hammer e Lily James.

Outras versões famosas incluem “Psicose”, dirigido em 1998 por Gus Van Sant e que atraiu polêmicas por refazer as cenas de maneira idêntica ao original de 1960; e “Janela Indiscreta”, que ganhou uma versão para a TV com Christopher Reeve e Daryl Hannah também em 1998.