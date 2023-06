Por que ‘Wandinha’ se tornou a série mais assistida no catálogo da Netflix?

Atualmente, a Netflix possui 232,5 milhões de assinaturas globais

A série “Wandinha” se torna a mais assistida no catálogo da Netflix devido a uma mudança na forma como a plataforma analisa as métricas de audiência. Segundo a revista americana Variety, a Netflix agora relata a audiência de seus produtos com base em cada “visualização”, que é calculada dividindo as horas assistidas pelo tempo total de execução.

Além disso, o período considerado para contabilizar a audiência passou de 28 para 91 dias. Essa é a primeira vez que um serviço de streaming fornece informações detalhadas sobre a audiência de suas produções. Atualmente, a Netflix possui 232,5 milhões de assinaturas globais.

Nesse novo contexto, a série “Wandinha” superou o quarto ano da produção “Stranger Things” e se destacou como a mais vista no catálogo. Entre os filmes em língua inglesa, os destaques ficam para “Alerta Vermelho”, “Não Olhe para Cima” e “O Projeto Adam”.

No ranking das produções não-inglesas, algumas séries ganharam destaque, como a primeira temporada de “Round 6”, a quarta temporada de “La Casa de Papel” e a primeira temporada de “Lupin”. Além disso, os filmes “O Troll da Montanha”, “O Poço” e “Através da Minha Janela” também figuram entre os mais assistidos.