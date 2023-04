Novo ‘Pequena Sereia’ muda música para não parecer que príncipe força beijo em Ariel

O enredo do filme original também foi alterado para evitar críticas

O novo “A Pequena Sereia” vai alterar letras de músicas do desenho original para obedecer a normas do moralmente correto.

O compositor Alan Menken, que trabalhou na animação e venceu o Oscar pela canção “Aqui no Mar”, afirmou em entrevista ao portal Vanity Fair que mudou a letra de “Beije a Moça”. “Algumas pessoas ficaram muito sensíveis com a ideia de que ele poderia, de algum jeito, forçar [um beijo] na Ariel.”

No trecho que esta música toca no filme, o protagonista viaja com a princesa numa canoa enquanto o caranguejo Sebastião entoa que o príncipe deve beijar a garota. “Nem pergunte a ela /pois não vai falar /só vai demonstrar se você a beijar”, diz a letra. Ariel está muda porque deu sua voz à vilã Úrsula.

Com a ajuda de Lin-Manuel Miranda, que trabalhou na trilha sonora do live-action, Menken também mudou a letra de “Pobres Corações Infelizes”, canção apoteótica da malvada Úrsula.

“Alguns versos da versão original podem dar a entender que jovens garotas não deveriam emitir opiniões, mesmo que Úrsula esteja claramente tentando manipular Ariel a desistir da própria voz”, afirma.

“O homem abomina tagarelas /garota caladinha ele adora /se a mulher ficar falando o dia inteiro fofocando /o homem se zanga, diz adeus, e vai embora”, diz a vilã na canção.

O enredo do filme original também foi alterado para evitar críticas. Halle Bailey, a intérprete da Pequena Sereia no novo filme, afirmou ao portal da Edition Magazine que na nova versão a serei a não vai querer virar humana só por causa do homem por quem se apaixona.

A atriz disse que a protagonista toma a decisão pensando na sua liberdade e no que ela quer para a própria vida.

“A Pequena Sereia” estreia em 25 de maio no Brasil.