Novo filme do Batman domina os cinemas, que só têm outras duas estreias

Sombrio ou bonachão, de látex ou de armadura, Batman já apareceu de diversas formas nas telonas, mas é a primeira vez que um vampiro notório assume a capa do justiceiro. Robert Pattinson ficou carimbado como o Edward da saga “Crepúsculo”. mas já mostrou que sabe atuar -e muito- em filmes como “Cosmópolis” e “Bom Comportamento”.



Agora, ainda em busca de sangue, encarna o bilionário Bruce Wayne em suas investigações e brigas pela tenebrosa Gotham City no filme que estreia nesta quinta (3).



Sob a direção de Matt Reeves, célebre pelos últimos filmes de “Planeta dos Macacos”, o cruzado de capa aparece em seus primeiros anos de atuação, tendo de rastrear o terrível Charada -vivido por Paul Dano-, que está cometendo uma série de assassinatos na cidade.



Reverenciando a crueza de um “Taxi Driver” e a adrenalina investigativa e grotesca de “Se7en – Os Sete Crimes Capitais” e “Zodíaco”, o longa tem ainda Zoë Kravitz como a Mulher-Gato, Colin Farrell como o Pinguim, John Torturro como Carmine Falcone, além do primeiro comissário Gordon vivido por um ator negro, Jeffrey Wright. Não é pouco para este filme de quase três horas que abre o ano para o subgênero do super-heróis, que ainda terá “Morbius” e “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”.



No espectro oposto, Céline Sciamma -a não menos competente diretora de “Retrato de uma Jovem em Chamas”- lança uma história curta, de apenas 70 minutos, protagonizada por duas crianças de oito anos. São irmãs gêmeas, Joséphine e Gabrielle Sanz, que assumem o papel de mãe e filha de maneira inusitada.

Nelly acaba de perder a avó e encontra, ao brincar no bosque, uma menina chamada Marion, assim como sua mãe. Após o aclamado romance lésbico anterior, Sciamma retorna ao universo que a consagrou em longas como “Tomboy” e “Garotas”.



Por fim, o outro lançamento é “No Ritmo da Vida”, no qual um neto decide cuidar da avó enquanto busca novos rumos como drag queen em um pequeno bar. Além de um drama LGBTQIA+, oferece uma reflexão entre a juventude e o fim da vida.



Batman

O Homem-Morcego retorna em uma nova aventura. Depois do universo bagunçado dos filmes de Zack Snyder, o mascarado vivido por Robert Pattinson está no começo da carreira, ainda aprendendo a lidar com o crime em Gotham e conquistando seus antagonistas. Dessa vez, o Charada de Paul Dano é o vilão de destaque, que está assassinando em série personalidades importantes da cidade. O ex-galã vampiro de “Crepúsculo” terá a ajuda da Mulher-Gato de Zoë Kravitz.

EUA, 2022. Direção: Matt Reeves. Com: Robert Pattinson, Zoë Kravitz e Paul Dano. 12 anos

Pequena Mamãe

Depois do aclamado “Retrato de uma Jovem em Chamas”, a diretora Céline Sciamma retorna ao universo da infância e adolescência que a consagrou com os cults “Tomboy” e “Garotas”. Dessa vez, com um pé no sobrenatural, ela coloca as atrizes Joséphine e Gabrielle Sanz, irmãs gêmeas, interpretando uma mãe e uma filha. Compartilhando essa mesma aparência de 8 anos, as duas vão encenar, com muita delicadeza, uma amizade única.

França, 2021. Direção: Céline Sciamma. Com: Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse. 10 anos

No Ritmo da Vida

Esse drama LGBTQIA+ fala sobre a velhice ao unir um neto que decide cuidar da sua avó, em uma pequena cidade, enquanto busca novas perspectivas como drag queen em um bar. A cativante Cloris Leachman, vencedora do Oscar em 1971 por “A Última Sessão de Cinema”, faz a idosa Margaret, que reluta à ideia de ir para um asilo.

Canadá, 2020. Direção: Phil Connell. Com: Cloris Leachman, Thomas Duplessie, Linda Kash. 14 anos