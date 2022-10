No mês do professor, Curta! traz especial com filmes para refletir sobre educação

Outubro é dedicado às comemorações do Dia do Professor e à promoção do debate sobre educação, de acordo com diversas perspectivas e momentos históricos

No Brasil, outubro é dedicado às comemorações do Dia do Professor e à promoção do debate sobre educação, de acordo com diversas perspectivas e momentos históricos. Para contribuir com essas reflexões, o Curta! preparou um especial com conteúdos sobre a experiência docente, que irão ao ar ao longo do mês.

No dia 13, às 21h30, vai ao ar o documentário “Atravessa a Vida”. O diretor João Jardim leva o espectador a uma viagem ao interior do Sergipe para acompanhar uma turma do 3º ano do ensino público nos meses que antecedem a tão esperada prova do ENEM. Em seguida, às 23h, “Escola do Amanhã”, de Frederic Castaignede, reúne cientistas, professores, crianças e pais em todo o mundo para responder a uma pergunta urgente: como a ciência pode nos ajudar a moldar a escola do futuro?

Também de João Jardim, o longa “Pro Dia Nascer Feliz” será exibido dia 27, às 22h. Ele trata de adolescentes, com suas angústias e inquietações, e a maneira como se relacionam com um ambiente fundamental em sua formação – a escola.

E em todas as sextas de outubro, às 18h30, vão ao ar os episódios da série “Corações e Mentes – Escolas que Transformam”, de Cacau Rhoden, que viaja pelos quatro cantos do Brasil em busca de escolas que protagonizam grandes transformações na educação.