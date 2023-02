Mostra Spielberg traz retrospectiva do cineasta para o CCBB Brasília com vasta programação

Mostra inédita apresenta 31 filmes de Spielberg na grande tela “Maratona Indiana Jones” com exibições gratuitas ao ar livre e a presença de cosplayer

Pela primeira vez o Brasil recebe a mostra de cinema “Spielberg”, retrospectiva dedicada a um dos diretores mais populares da história do cinema: Steven Spielberg. A maratona de exibições tem início no CCBB Brasília, de 08 de fevereiro a 05 de março de 2023.

A Mostra Spielberg vai contar com diversas ações extras. Além dos 31 filmes selecionados, a mostra vai oferecer o Catálogo Spielberg, disponibilizado gratuitamente ao público. Nele constam um texto de apresentação dos curadores; textos analíticos e historiográficos sobre a obra do diretor americano, escritos por pesquisadores e críticos do país ou textos traduzidos inéditos ou já publicados; filmografia comentada e ficha técnica de todos os filmes selecionados e galeria de imagens referentes aos filmes, aos bastidores e ao cineasta.

A Mostra Spielberg – Foto/Divulgação

O Curso e Debate Spielberg apresentam um curso gratuito sobre a vida e obra do diretor Steven Spielberg, com a crítica de cinema de cinema Cecilia Barroso, nos dias 28/02, 01/03 e 02/03, às 16h, no CCBB Brasília. As aulas terão duração de 2 horas. Os alunos que participarem das três aulas ganharão diploma. As inscrições já podem ser feitas através do email [email protected]

A mostra ganhará um Debate presencial no CCBB Brasília no dia 23 de fevereiro (quinta), às 20 horas, com o professor Pablo Gonçalo e a crítica de cinema Cecilia Barroso e mediação da curadora Marina Pessanha. O evento terá tradução em Libras e entrada franca.

A mostra vai contar com uma Sessão Inclusiva do filme E.T. O Extraterrestre (E.T. the Extra-Terrestrial, 115 min, 1982), com audiodescrição, legendagem descritiva e tradução em Libras, no dia 09 de fevereiro (quinta), às 16h, com entrada franca.

Nos dias 25 e 26 de fevereiro (sábado e domingo), a Mostra Spielberg apresenta a “Maratona Indiana Jones”, com exibições gratuitas ao ar livre de quatro filmes da franquia ao longo do fim de semana no pilotis do CCBB Brasília.