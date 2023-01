Mostra gratuita de filmes inspirados em HQs homenageia Laerte e Angeli

A mostra reúne sete filmes que foram inspirados em histórias, personagens e nos bastidores de HQs nacionais

Natália Nora

São Paulo – SP

A antiga relação entre o cinema e as histórias em quadrinhos é o objeto da nova mostra de cinema que integra o catálogo da Itaú Cultural Play, a plataforma de streaming do instituto de mesmo nome. A seleção Quadrinhar está disponível gratuitamente. O Dia do Quadrinho Nacional é comemorado nesta segunda, 30.

A mostra reúne sete filmes que foram inspirados em histórias, personagens e nos bastidores de HQs nacionais. É o caso do curta “Dossiê Rê Bordosa”, que tenta desvendar os motivos do fim da personagem mais popular do cartunista Angeli, que contribui com depoimentos para a obra animada.

Outro filme inspirado nas obras do cartunista faz parte da mostra. “Wood & Stock – Sexo, Orégano e Rock’n’roll” conta a história dos dois hippies vivendo anos depois do festival Woodstcok, de 1969. Envoltos pela rotina da família e do trabalho, assistem ao nascimento de uma banda capaz de fazer reviver o espírito da época. O longa animado recebeu cinco prêmios e outras três indicações em festivais nacionais de cinema.

A cartunista Laerte Coutinho também é o ponto de partida de obras da mostra Quadrinhar, em “A Cidade dos Piratas”, o diretor Otto Guerra mistura ficção e documentário para animar personagens da série de quadrinhos “Piratas do Tietê”. As histórias de um diretor de cinema em crise criativa e de um político homofóbico se misturam com a vida e obra da autora na sociedade brasileira. O longa recebeu três prêmios e uma indicação em festivais nacionais e internacionais.

Outro filme inspirado na cartunista é “A Noite dos Palhaços Mudos”, de Juliano Luccas, que também ganhou uma versão teatral pela Companhia La Mínima. O filme acompanha a missão de dois palhaços que precisam resgatar seu companheiro, sequestrado por uma organização que pretende exterminar a classe de artistas.

Os curtas “O Ogro”, de Márcio Júnior e Márcia Deretti, “Mesa Para Dois”, de Amilcar Oliveira, e “Interiores”, de Eduardo Azevedo, completam a seleção de filmes inspirados em quadrinhos brasileiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MOSTRA QUADRINHAR

Quando A partir de 27/1

Preço Grátis

Link https://www.itauculturalplay.com.br/