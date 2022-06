‘Marighella’ domina indicações ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro

A cerimônia, que acontece na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, em 10 de agosto, terá transmissão ao vivo pelo Canal Brasil

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou nesta terça-feira (14) a lista dos finalistas à 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A cerimônia, que acontece na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, em 10 de agosto, terá transmissão ao vivo pelo Canal Brasil, YouTube e Instagram.

Neste ano, a lista reúne 200 profissionais indicados, 17 longas-metragens brasileiros e 10 longas estrangeiros, além de curtas, produções ibero-americanas e séries de televisão ou do streaming.

Concorrendo a 17 prêmios, “Marighella”, filme dirigido por Wagner Moura sobre o guerrilheiro homônimo que lutou contra a ditadura militar, foi o título mais lembrado pelos votantes, seguido por “O Silêncio da Chuva”, de Daniel Filho, com 11 indicações, e “7 Prisioneiros”, de Alexandre Moratto, e “Veneza”, de Miguel Falabella, com 9 cada um.

Confira abaixo os indicados nas principais categorias. A lista completa de indicações está disponível no site da Academia Brasileira de Cinema.

Melhor longa-metragem Ficção

“7 Prisioneiros”

“Depois a Louca Sou Eu”

“Deserto Particular”

“Homem Onça”

“Marighella”

Melhor longa-metragem Comédia

“A Sogra Perfeita”

“Depois a Louca Sou Eu”

“O Auto da Boa Mentira”

“Quem Vai Ficar com Mário?”

“Um Casal Inseparável”

Melhor longa-metragem Documentário

“8 Presidentes, 1 Juramento – A História de um Tempo Presente”

“A Última Floresta”

“Alvorada”

“Chacrinha, Eu Vim para Confundir e Não para Explicar”

“Cine Marrocos”

Melhor longa-metragem Infantil

“Turma da Mônica – Lições”

“Um Tio Quase Perfeito 2”

Menção Honrosa – longa-metragem de animação

“Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente”

Melhor Direção

Alexandre Moratto, por “7 Prisioneiros”

Aly Muritiba, por “Deserto Particular”

Anna Muylaert e Lô Politi, por “Alvorada”

Daniel Filho, por “O Silêncio da Chuva”

Daniel Rezende, por “Turma da Mônica – Lições”

Luiz Bolognesi, por “A Última Floresta”

Melhor Primeira Direção de longa-metragem

Camila Freitas, por “Chão”

Cesar Cabral, por “Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente”

Déo Cardoso, por “Cabeça de Nêgo”

Iuli Gerbase, por “A Nuvem Rosa”

Madiano Marcheti, por “Madalena”

Wagner Moura, por “Marighella”

Melhor Atriz

Adriana Esteves, por “Marighella”

Andreia Horta, por “O Jardim Secreto de Mariana”

Débora Falabella, por “Depois a Louca Sou Eu”

Dira Paes, por “Veneza”

Marieta Severo, por “Noites de Alface”

Melhor Ator

Antonio Saboia, por “Deserto Particular”

Bruno Gagliasso, por “Marighella”

Chico Diaz, por “Homem Onça”

Irandhir Santos, por “Piedade”

Seu Jorge, por “Marighella”

Melhor Atriz Coadjuvante

Bárbara Paz, por “Por que Você Não Chora?”

Bella Camero, por “Marighella”

Carol Castro, por “Veneza”

Claudia Abreu, por “O Silêncio da Chuva”

Zezé Motta, por “Doutor Gama”

Melhor Ator Coadjuvante

André Abujamra, por “7 Prisioneiros”

Augusto Madeira, por “Acqua Movie”

Danton Mello, por “Um Tio Quase Perfeito 2”

Emilio de Mello, por “Homem Onça”

Humberto Carrão, por “Marighella”

Luiz Carlos Vasconcelos, por “Marighella”

Rodrigo Santoro, por “7 Prisioneiros”

Melhor filme Ibero-Americano

“A Noite do Fogo”

“Aranha”

“Coração Errante”

“Ema”

“Um Crime em Comum”

Melhor filme Internacional

“Druk – Mais uma Rodada”

“Duna”

“Meu Pai”

“Nomadland”

“Summer of Soul (… ou, Quando a Revolução Não Pôde Ser Televisionada)”