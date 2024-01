JK Iguatemi ganha primeira sala Imax with Laser do Brasil

De acordo com o cinema, o novo projetor da sala Imax é ainda mais avançado que o da sala 2 (Laser VIP), que usa um equipamento Barco com luminância de até 65 mil lúmens

Folhapress

Sandro Macedo

São Paulo – SP

Principal espaço do Cinépolis JK Iguatemi, a sala Imax agora tem sobrenome: Imax with Laser. O novo sistema foi apresentado na terça-feira (9) para convidados, e já está à disposição dos espectadores a partir desta quarta (10).

Essa é a primeira sala com a nova tecnologia do Brasil. A Cinépolis tem outros dois espaços Imax with Laser na América do Sul: em Lima (Peru) e no México, país sede da rede de cinemas. O valor do ingresso, porém, não sofreu alteração -R$ 83, preço da inteira de quinta a domingo.

De acordo com o cinema, o novo projetor da sala Imax é ainda mais avançado que o da sala 2 (Laser VIP), que usa um equipamento Barco com luminância de até 65 mil lúmens. Na nova tela, com um projetor único adaptado para as dimensões do espaço Imax, os filmes ganham ainda mais nitidez, brilho e contraste. Para completar a experiência, a sala amplificou também o sistema de som.

A sala Imax with Laser está equipada agora com 12 canais de som, sete a mais que a versão anterior. São quatro novas caixas instaladas no teto da sala, mais duas na lateral e uma extra atrás da tela.

“Estamos orgulhosos de trazer para o público brasileiro a primeira sala Imax with Laser. Essa experiência redefine os padrões de qualidade, proporcionando imagens e sons que transcendem as expectativas”, comentou Luiz Gonzaga de Luca, presidente da Cinépolis no Brasil.

No teste com a presença da imprensa, foram apresentados trechos de “Dunkirk”, de Christopher Nolan -praticamente um embaixador da projeção Imax-, e de “Star Wars: O Despertar da Força”, de J.J. Abrams. Depois, para convidados, foi exibida uma sessão de “Beekeeper – Rede de Vingança”, que estreia na sala a partir de quinta-feira (11). As cenas de pancadaria do novo filme estrelado por Jason Statham ganham na sala um reforço -é possível sentir a vibração embaixo dos pés a cada explosão no longa.

O Cinépolis JK Iguatemi foi considerado pelo Guia Folha o melhor cinema de São Paulo em 2023. A melhor projeção foi do sistema Imax na mesma eleição -além do JK Iguatemi, UCI Anália Franco e Espaço Itaú de Cinema – Pompeia contam com salas Imax, mas sem o novo projeto a laser.

Nesta quarta, o espaço ainda exibe “Aquaman 2: O Reino Perdido”. A programação da Imax with Laser também terá neste mês o filme-show “Queen Rock Montreal”, com a gravação de uma performance da banda de 1981, na cidade canadense.