Mara Maravilha sobre Angélica, Xuxa e Eliana: “Não desgosto de nenhuma, mas cair de amor…”

Mara Maravilha soltou o verbo em entrevista para Bocão no PodZé, a artista disse que não ficou magoada com a falta de convite para o Criança Esperança, mesmo tendo usado suas redes para falar sobre o assunto, mostrando-se magoada. Ela ainda falou sobre a amizade das loiras da TV brasileira, Eliana, Xuxa e Angélica.

“Porque é forçar a barra, ela já tem Luciano Huck, não desgosto, mas é uma questão de… Se eu ver, se ela me ver, tudo bem? Boa tarde? O leite e o café [ao ver uma foto com Angélica]. Foi ela em meu programa, ela foi divulgar uma música dela e tal. Aí ó”, disse ela.

Mara ainda falou sobre a falta de convite para o Criança Esperança e ressaltou que não é inimiga das loiras. “Eu não desgosto de nenhuma, mas cair de amor… Não sou inimiga. Você se faz de tonto, né Bocão? Para o circo pegar fogo. Meu assessor falou para eu não falar, quando elas vierem ao seu programa você diga para falar de mim. Eu sou a única morena no meio das loiras. Deixo que o povo fale. Ninguém é obrigado a convidar. Me perguntam, eu quero que as pessoas vão nos comentários e deem a sua opinião, só isso”, ressaltou.