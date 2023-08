Ator de 356 dias, Simone Susinna, revela porque affair com Anitta chegou ao fim

O galã garante que não se envolveu com a brasileira por interesse e confessa que ainda tem sentimentos pela cantora.

Minha gente, durante uma entrevista concedida para o canal do meu amigo Leo Dias, o ator que estourou após estrelar no filme 365 dias, Simone Susinna, abriu o seu coração ao falar sobre o seu affair com a musa da música brasileira, Anitta.

Susinna conta o motivo que o relacionamento com a cantora não foi para frente, mas garante que continua tendo sentimentos pela famosa, porém, atualmente, apenas como bons amigos.

“Eu tive o melhor tempo com ela, mas ela começou a dizer que era solteira, sempre solteira, e que só tínhamos tido um bom tempo. Eu continuo tendo bons sentimentos por ela, como amigo”, revelou o ator.

Continuando, o gato afirma acreditar que ele e a cantora brasileira eram “as pessoas certas, no momento errado da vida”, e por isso infelizmente o romance não foi para frente.

Por fim, Susinna aproveita a oportunidade para garantir que não se envolveu com Anitta por interesse como muitos julgaram, após os rumores sobre o affair entre eles.

“Eu a considero uma mulher super inteligente, eu acredito que se fosse falso, ela saberia. Ela disse também que éramos pessoas similares, como pode ser falso? Eu não posso ser falso com alguém”, finalizou o bofe.